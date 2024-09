Gli abitanti del villaggio hanno problemi con la popolazione di cicogne invasive.

Un piccolo comune vicino al lago di Costanza sta vivendo problemi a causa di una popolazione di cicogne eccessiva. C'è circa una cicogna ogni tre residenti a Hohenfels. Il sindaco, Florian Zindeler, esprime preoccupazione per questa situazione e spinge per un limite alla popolazione.

Gli uccelli stanno causando un gran chiasso con i loro escrementi e il loro vorace appetito, divorando qualsiasi cosa trovino. Secondo Zindeler, ci sono circa 100 cicogne che risiedono nel distretto di Hohenfels. Il numero di questi uccelli protetti continua ad aumentare, con sempre più nidi che vengono costruiti, come riferito dal politico della CDU.

Guardando al futuro, il sindaco osserva che a lungo termine potrebbe essere considerato un'infestazione. Ha già scritto una lettera aperta allo stato del Baden-Württemberg e a vari membri dei parlamenti statale e federale, chiedendo che il ministero sviluppi un piano completo per gestire la situazione delle specie protette nelle città e comunità altamente colpite in futuro.

La comunità di cicogne a Hohenfels

Il numero esatto di cicogne a Hohenfels è sconosciuto al sindaco a causa della sua natura rurale. Tuttavia, gli uccelli sembrano avere una buona comunicazione tra loro. Gli abitanti locali si rendono conto che le cicogne prosperano quando i contadini coltivano i loro campi.

In una mattina tarda di agosto, più di 130 cicogne sono state avvistate in un campo nel distretto di Mindersdorf. Se questo numero viene estrapolato alla popolazione, c'è una cicogna ogni tre residenti. Il sindaco non può fornire un numero esatto, ma ammette che si tratta di un numero significativo.

Stabilizzare la popolazione di animali protetti è essenziale per garantire l'armonia tra gli esseri umani e le cicogne. Un numero accettabile di nidi e animali, come suggerito dal ministero dell'ambiente, potrebbe essere una soluzione possibile. "Non posso prevedere una risposta a questo," dice il sindaco.

Il fascino di Hohenfels

Il sindaco non sa perché le cicogne siano attratte da Hohenfels. Con il suo paesaggio naturale attraente e i campi di canne traboccanti di piccoli animali, la zona presenta un habitat ideale per le colonie di cicogne. Questi uccelli protetti trovano condizioni ottimali per allevare le loro giovani famiglie a Hohenfels.

Il responsabile della comunità di cicogne, Josef Martin, non ha problemi con il numero di cicogne. Non ha mai avuto la sfortuna di avere escrementi di cicogna sulla sua terrazza. Il problema si verifica solo durante la stagione del nido. Fortunatamente, i nidi non sono situati vicino a nessuna terrazza.

Il piccolo villaggio di Mindersdorf è tranquillo, con una quiete simile a quella di una chiesa. Il suono delle cicogne che sbattono le ali è anche gradevole in questo ambiente tranquillo. "Quella è la natura," dice Martin. La campana della chiesa suona ogni quarto d'ora, che è anche normale. "Si deve solo adattare un po'."

Accettare la presenza di nidi nei giardini è possibile. Le cicogne non rappresentano una minaccia per gli esseri umani e possono essere scoraggiate prima che costruiscano i nidi rimuovendo i rami. "Quello è perfettamente giustificato," afferma il sindaco.

I giovani cicogne hanno già lasciato il villaggio, migrando verso sud. Solo gli uccelli adulti che sorvegliano i loro nidi rimangono, temporaneamente. Anche loro se ne andranno a sud a breve. "Poi c'è un altro mezzo anno di serenità," dice Zindeler. Il numero di ritorno nel 2025 verrà determinato in primavera.

Il sindaco esprime preoccupazione per l'impatto a lungo termine della popolazione di cicogne, suggerendo che potrebbe potenzialmente portare a un'infestazione, richiedendo un piano completo dal ministero dell'ambiente per proteggere sia l'ambiente che la comunità. Riconoscendo l'importanza di mantenere l'armonia tra gli esseri umani e le cicogne, il sindaco propone un limite al numero di nidi e cicogne per stabilizzare la popolazione, garantendo la protezione dell'ambiente.

Leggi anche: