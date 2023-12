Glen Kamara: I Rangers presentano un reclamo ufficiale per i fischi "razzisti" al centrocampista

Il centrocampista finlandese ha dichiarato di aver subito un abuso razziale da parte del difensore dello Slavia Praga Ondřej Kúdela a marzo e Kúdela ha ricevuto una squalifica di 10 partite dalla UEFA. Di conseguenza, non ha potuto giocare Euro 2020 per la Repubblica Ceca.

Quando i Rangers sono tornati a Praga per questa partita, il pubblico ha iniziato a fischiare a gran voce quando i giocatori neri, in particolare Kamara, hanno toccato il pallone.

Lo stadio Letna dello Sparta avrebbe dovuto essere chiuso ai tifosi per questa partita, dopo che la UEFA aveva sanzionato il club per i cori razzisti rivolti dai tifosi ad Aurelien Tchouameni del Monaco.

Tuttavia, la UEFA ha permesso a più di 10.000 bambini di assistere alla partita di giovedì con alcuni adulti al seguito.

Il 25enne è stato espulso al 74° minuto.

Gerrard ha dichiarato dopo la partita che, pur non avendo sentito i fischi durante la partita quando Kamara ha toccato il pallone, non era "sorpreso".

"Se è così e questa è la verità, è ovviamente molto deludente. Ma non sono sorpreso perché giochiamo a porte chiuse, a quanto pare, per un motivo e non è la prima volta che ci sono problemi in questo posto", ha detto Gerrard a BT Sport.

L'ex giocatore del Liverpool e dell'Inghilterra ha anche detto che gli organi di governo del calcio devono fare di più per combattere il razzismo e la discriminazione.

"Le autorità non fanno abbastanza. Stasera la punizione doveva essere una multa e a porte chiuse, dove non si gioca davanti a nessuno", ha detto.

"Ok, ci sono bambini alla partita e bambini, lo capisco, ma c'è quasi il pienone, quindi non vengono puniti giocando a porte chiuse. Non è questo il motivo per cui abbiamo perso la partita, ma la mia opinione è che se si vuole multare qualcuno e punirlo, bisogna punirlo in pieno. Stadio vuoto, multa e altro".

Gerrard ha confermato nella conferenza stampa di venerdì di aver rivisto il filmato e che i Rangers scriveranno alla UEFA per presentare reclamo.

"Sono pienamente consapevole, avendo rivisto la partita con l'audio acceso. Sono davvero sorpreso di non essermene accorto durante la partita. Ho parlato con Glen Kamara. La conversazione rimarrà privata. Glen sta bene... sono sicuro che è deluso come me", ha spiegato.

Ora credo sia giunto il momento che le autorità e il club intervengano e ci tolgano questo peso, in modo da poterci concentrare sulla partita di domenica...". Queste cose si ripetono troppo spesso e, purtroppo, le punizioni non sono sufficienti".

"Mi è stato detto che i Rangers si rivolgeranno alla UEFA. Credo che sia già successo. Le ruote sono già in movimento. Sicuramente farò pressione nella mia direzione per assicurarmi che sia così".

Lo Sparta Praga ha risposto alle accuse di razzismo con una forte dichiarazione dal titolo: "Smettetela di abusare dei nostri figli!".

"È assolutamente incredibile che dopo una partita dobbiamo assistere all'aggressione di bambini innocenti e affrontare accuse infondate di razzismo. Insultare i bambini su Internet e sui media è inaccettabile, disperato e ridicolo", si legge.

"Stiamo assistendo a dichiarazioni xenofobe senza precedenti contro la Repubblica Ceca, i suoi cittadini e persino i suoi bambini sui social media", ha proseguito. "State descrivendo il comportamento dei bambini in modo scorretto, arrogandovi il diritto di giudicare l'espressione delle emozioni di bambini di sei anni che non hanno idea di cosa sia il razzismo. È un'impertinenza".

La CNN ha contattato la UEFA per un commento.

Il ministro degli Esteri ceco Jakub Kulhanek ha twittato che avrebbe parlato della situazione con l'ambasciatore britannico.

"Basta così! I disgustosi insulti ai bambini cechi nei media e online non hanno posto nel calcio, e sicuramente non hanno posto nelle buone relazioni tra [il Regno Unito e la Repubblica Ceca]. Lunedì convocherò l'ambasciatore britannico per discutere della situazione".

Aamer Anwar, l'avvocato di Kamara, ha criticato lo Sparta Praga, affermando in una dichiarazione a Sky Sports News: "Quando ho saputo della chiusura dello stadio dello Sparta Praga ho sperato che Glen e gli altri giocatori di colore non dovessero sopportare abusi o razzismo e potessero continuare a giocare a calcio.

"Ma questa sera dovrebbe essere motivo di imbarazzo per la squadra ceca che, nonostante il divieto di accesso ai propri tifosi, non ha fatto alcuna differenza se lo stadio era pieno di 10.000 scolari.

"Una gran parte di quei bambini ha fischiato ogni tocco di palla di Glen e di ogni altro giocatore nero dei Rangers. Questa serata dimostra ancora una volta che Praga ha un serio problema di razzismo e come al solito la UEFA non si fa vedere.

"Glen e i giocatori dei Rangers hanno dato prova di classe assoluta, ma nessun giocatore dovrebbe affrontare tutto questo nel proprio lavoro e sul palcoscenico europeo".

Aleks Klosok ha contribuito a questo servizio.

