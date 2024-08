- Gladbach Small Services esprime insoddisfazione per l'utilizzo di prove video.

L'ultimo acquisto di Gladbach, Tim Kleindienst, ha espresso il suo disappunto nei confronti degli arbitri e del Video Assistant Referee (VAR), dopo la deludente sconfitta nella partita d'apertura contro Leverkusen, che ha vinto il titolo lo scorso anno. In una chiacchierata informale post-partita su DAZN, Kleindienst ha espresso la sua frustrazione, dicendo: "È dannatamente frustrante". Ha continuato: "Sembra che siano determinati a negarci qualsiasi vittoria. Ogni situazione a 50-50 era sotto esame, ogni gol veniva esaminato nei minimi dettagli. Sembra che non vogliano darci nulla".

Gladbach, che era in svantaggio per 0-2, è riuscito a rientrare in partita con i gol di Nico Elvedi (59) e Kleindienst stesso (85), portandosi sul 2-2. Tuttavia, Florian Wirtz di Leverkusen ha segnato il gol della vittoria per i campioni in recupero (90+11), segnando il ribaltamento di un rigore fallito, che è stato concesso solo grazie all'intervento del VAR.

Inoltre, un gol apparentemente valido di Kleindienst, poco prima della fine del primo tempo, è stato annullato dopo la revisione del VAR (44.). Robert Schröder ha addirittura dato un'occhiata alla situazione da bordo campo.

Dopo aver espresso la sua frustrazione post-partita, Tim Kleindienst ha espresso il desiderio di vedere dei cambiamenti nel sistema arbitrale, dicendo: "Penso che sia il momento di rivedere il servizio di Tim, non funziona per noi". Inoltre, Kleindienst ha espresso la sua convinzione che i loro tentativi di vincere incontrano una scrut

Leggi anche: