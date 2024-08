Gladbach si trova di fronte a vari ostacoli

Successive a Mainz 05, FC St. Pauli e TSG Hoffenheim, la prossima squadra della Bundesliga a superare le proprie apprensioni nel primo turno della coppa è il Borussia Mönchengladbach. Un inizio difficile e un rigore fallito non sono fattori determinanti.

Erzgebirge Aue vs Borussia Mönchengladbach: 1-3 (1-1)

Rinascita Raggiante: Despite la resistenza, il Borussia Mönchengladbach, squadra della Bundesliga, ha superato il primo turno della DFB-Pokal con una vittoria per 3-1 (1-1) contro l'Erzgebirge Aue, superando l'ostacolo iniziale per l'undicesima volta consecutiva. La stagione inizia con una pioggia di gol da sogno.

Franck Honorat (35.) ha segnato con un astuto tocco di tacco, Luca Netz (52.) ha concluso un tiro in angolo lontano dal portiere, mentre Alassane Plea (70.) ha sigillato il risultato, dando il vantaggio nella ripresa. L'Erzgebirge Aue aveva fatto tremare i giganti della Bundesliga con un contropiede preciso, Mika Clausen segnando l'apertura all'8º minuto. Prima dell'intervallo, Julian Weigl del Gladbach non è riuscito a trasformare un rigore contro il capitano dell'Aue Martin Männel (45+5).

La nuova stagione offre un'opportunità per il Borussia. Aver concluso al 14º posto nella classifica del campionato l'anno scorso, la squadra aveva deluso le aspettative. Tuttavia, l'allenatore Gerardo Seoane ha mantenuto il suo posto, ha guidato la sua squadra a un record perfetto negli amichevoli pre-stagionali e ha accolto i nuovi arrivi: il centrocampista Kevin Stöger (dal Bochum) e l'attaccante Tim Kleindienst (dall'Heidenheim) hanno fatto il loro debutto.

All'inizio della partita, l'Erzgebirge ha dimostrato coraggio. Aver raggiunto la terza divisione, avevano già vinto due partite e la loro autostima era evidente sin dall'inizio. Un fantastico sforzo di squadra si è concluso con Kilian Jakob che forniva un cross perfetto che Mika Clausen ha trasformato con un potente colpo di testa. Entro la mezz'ora, il Borussia ha aumentato la pressione, creando diverse opportunità dopo il tocco di tacco di Honorat da vicino.

SpVgg Greuther Fürth vs TSV Schott Mainz: 0-2 (0-1)

Il Greuther Fürth, favorito, ha mantenuto la sua promessa e ha ottenuto un posto nel secondo turno. Hanno battuto la squadra di quinta divisione TSV Schott Mainz per 2-0 (1-0) di fronte a 4.235 spettatori allo stadio Bruchweg. I gol di Dennis Srbeny (all'8º minuto) e Marlon Mustapha (all'82º) hanno garantito il passaggio al turno successivo.

I forti visitatori hanno avuto la loro parte di fortuna. Il TSV Schott ha prodotto diverse occasioni per pareggiare, con il loro miglior tentativo che arrivava da Lennart Thum che ha mancato il bersaglio da cinque metri. Il Green del Greuther Fürth ha colpito il palo e Jomaine Consbruch è stato sostituito a causa di un tackle robusto che gli ha causato un infortunio.

Il Mainz non ha mai mollato fino al fischio finale e ha lanciato diverse azioni offensive. Tuttavia, la difesa del Greuther Fürth ha dimostrato una notevole astuzia tattica, costringendo i giocatori del Mainz a sprecare diverse opportunità. Mustapha ha infine sigillato l'eliminazione degli ospiti con un potente tiro contro la debole resistenza.

Sulla scia della loro forma impressionante nella Bundesliga, il Borussia Mönchengladbach ha mantenuto la propria supremazia nella DFB-Pokal con una vittoria per 3-1 sull'Erzgebirge Aue, nonostante un inizio difficile e un rigore fallito. La stella del calcio Franck Honorat ha segnato un gol spettacolare con un tocco di tacco per ribaltare la situazione.

La prestazione impressionante del Borussia Mönchengladbach contro l'Erzgebirge Aue ha garantito il loro posto nel secondo turno per l'undicesima stagione consecutiva, un chiaro segno del loro pedigree in coppa.

