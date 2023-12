Giustizia sociale e sostenibilità alla Settimana della moda maschile di Londra

Siamo andati dietro le quinte per parlare con tre marchi di questo tipo, Art School, Bethany Williams e Priya Ahluwalia, che stanno tutti usando le loro competenze per creare collezioni che non sono solo superficiali.

Tom Barratt, una delle due metà di Art School, con sede a Londra (insieme a Eden Loweth), ha definito il marchio un "marchio di lusso queer" che è "non binario nel cuore".

"La moda è sempre stata vista come inferiore all'arte nella cultura, ma in realtà la moda è tutto ciò che facciamo", ha detto Barratt prima della sfilata della loro nuova collezione, Fearless Love. "Tutti indossano vestiti, tutti hanno un corpo... e tutti devono vivere in un mondo dettato dalla moda. Ecco perché è uno strumento politico fondamentale. Non si può essere apolitici".

Bethany Williams, che l'anno scorso ha ricevuto il premio della Regina Elisabetta II per il design britannico, ha utilizzato la sua sfilata per richiamare l'attenzione sui problemi delle donne e dei bambini che vivono in alloggi temporanei nel quartiere londinese di Newham.

Dall'approvvigionamento alla produzione e alla consegna, ogni fase del processo di creazione delle sue collezioni è un'opportunità per la Williams di lavorare con organizzazioni che lottano per il cambiamento sociale. Questa volta si trattava del Manx Workshop per i disabili, della Quaker Mobile Library e del programma di lana riciclata Wool and the Gang.

"La moda ha la capacità di amplificare le idee a un vasto pubblico", ha detto la Williams. Ha aggiunto che le piace stare alla larga dalla stagionalità e dalle tendenze perché "non è un modo di pensare molto sostenibile".

L'emergente Priya Ahluwalia, la cui collezione ispirata agli anni '70 presentava tutti materiali riutilizzati o riciclati, ci ha detto di essere determinata a trovare nuovi modi di essere stilista che non si basino su pratiche dannose per l'ambiente o la società.

"Sto cercando di dimostrare che si possono fare abiti bellissimi ma con processi produttivi migliori", ha detto. "Può essere un limite per il tuo processo di design, perché alcune cose saranno disponibili, altre no, ma questo spinge la tua creatività: devi lavorare con qualcosa che non pensavi di dover fare".

