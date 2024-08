- "Giustificazioni mediche": Höcke interrompe improvvisamente il processo di intervista con i candidati di spicco

Il candidato principale dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, si è momentaneamente ritirato dalla campagna. Il suo team ha menzionato "problemi di salute personali" come causa, senza fornire dettagli o chiarire se si trattasse di un attacco di svenimento. Le elezioni statali in Turingia si terranno domenica, con Höcke e l'AfD che mantengono il loro vantaggio nei sondaggi.

Höcke ha anche rifiutato di partecipare al dibattito clou dei sette candidati principali, che Antenne Turingia e ntv avrebbero trasmesso in diretta il mercoledì alle 17. Secondo un portavoce, "la partecipazione di Höcke non è possibile a causa di problemi di salute. Ha bisogno di una pausa."

Inizio della settimana, Höcke ha tentato di ritirarsi dal dibattito ntv e Antenne Turingia, un evento programmato tre mesi prima e confermato da lui. Inizialmente, ha citato "questioni personali" ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

In seguito, Höcke ha confermato la sua partecipazione e si è scusato per eventuali inconvenienti. Tuttavia, mercoledì mattina ha deciso di ritirarsi definitivamente. Il suo sostituto sarà Stefan Möller, co-capitano di stato dell'AfD in Turingia. Potrai seguire il dibattito televisivo su stern.de durante le ore pomeridiane.

Molti analisti ritengono che le precedenti apparizioni televisive di Höcke, comprese quelle su MDR, non siano state fortunate. È apparso ansioso e meno articolato. È concepibile che Höcke non voglia correre rischi nelle fasi finali delle elezioni, considerando che l'AfD ha costantemente ottenuto circa il 30% nei sondaggi per settimane.

Höcke è previsto per parlare a un raduno della campagna a Nordhausen giovedì pomeriggio. Al momento, un portavoce del partito ha informato stern che non ci sono modifiche all'agenda.

