- "Giustificazioni mediche": Höcke cancella inaspettatamente le interviste con i principali concorrenti

Il candidato principale dell'AfD nella Turingia Björn Höcke*** ha momentaneamente sospeso la campagna elettorale. Secondo un rappresentante, "problemi di salute personali" sono la causa, senza fornire dettagli sulla malattia o un eventuale collasso. Le elezioni statali della Turingia si terranno domenica, con l'AfD e la sua figura di spicco Höcke che registrano i più alti consensi nei sondaggi.

Höcke ha anche rinunciato al dibattito finale con tutti e sette i candidati di spicco, che Antenne Turingia e ntv trasmetteranno in diretta mercoledì alle 17. "A causa di problemi di salute, il sig. Höcke non sarà in grado di partecipare", ha dichiarato il rappresentante. "Deve fare un passo indietro."

Il primo ritiro di Höcke il lunedì

Già lunedì, Höcke aveva tentato di ritirarsi dal dibattito di ntv e Antenne Turingia - la cui data era stata fissata e confermata tre mesi prima. Inizialmente, aveva citato "questioni personali" per la cancellazione, ma si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli quando richiesto.

Martedì, Höcke ha confermato la sua partecipazione e si è scusato con ntv e Antenne Turingia per eventuali inconvenienti causati. Mercoledì mattina, è stata comunicata la cancellazione definitiva. Al suo posto, Stefan Möller, co-presidente dello stato dell'AfD Turingia, rappresenterà il partito. Potrai seguire il dibattito TV in diretta più tardi su stern.de.

Molti analisti ritengono che le precedenti sessioni televisive, comprese quelle su MDR, non abbiano giovato a Höcke. Hanno notato che appariva nervoso e meno spiritoso. È probabile che Höcke voglia evitare qualsiasi rischio verso la fine della campagna. L'AfD ha mantenuto costantemente una media di circa il 30% nei sondaggi per diverse settimane.

Höcke è previsto a un comizio elettorale a Nordhausen nel tardo pomeriggio di giovedì. Secondo un rappresentante del partito, non ci sono state modifiche ai piani finora, come riferito da stern.

Despite his ongoing health issues, the AfD has designated Stefan Möller as Their primary representative in the live TV debate, replacing Björn Höcke, who originally planned to participate. The AfD, led by prominent figure Höcke, continues to hold strong poll ratings, hovering around 30%.

Leggi anche: