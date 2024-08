Giuria per ascoltare le conclusioni del processo di una donna bianca che ha ucciso un vicino nero in mezzo a una disputa per i bambini che giocavano fuori

Il pannello riceverà anche istruzioni dal giudice prima di deliberare se Susan Lorincz fosse giustificata secondo le controversie leggi sulla difesa personale dello stato quando, lo scorso giugno, ha sparato attraverso la porta d'ingresso del suo appartamento in Florida centrale e ha ucciso Ajike “AJ” Owens, che aveva bussato alla porta di Lorincz.

Lorincz, 60 anni, è accusata di omicidio colposo con arma da fuoco e si è dichiarata non colpevole. Se condannata, rischia fino a 30 anni di carcere, secondo l'ufficio del Procuratore Distrettuale Bill Gladson.

Giovedì, Lorincz ha detto al tribunale di aver deciso, dopo aver consultato i suoi avvocati, di non testimoniare. La difesa ha chiuso il proprio caso dopo aver chiamato testimoni esperti in balistica e formazione della polizia, che hanno testimoniato sulla posizione di Lorincz quando ha aperto il fuoco e il suo stato mentale al momento dello sparo.

Mercoledì, i giurati hanno ascoltato la testimonianza del Detective Ryan Stith del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Marion, il principale investigatore del caso. I pubblici ministeri hanno chiesto a Stith di leggere una lettera che Lorincz avrebbe scritto ai quattro figli di Owens dopo che lui le aveva comunicato che sarebbe stata incriminata per la morte di Owens.

"Sono così, così dispiaciuta per la tua perdita", ha letto Stith al tribunale. "Non volevo uccidere tua madre. Ero terrorizzata che tua madre mi uccidesse. Ho sparato per paura".

Fuori dal tribunale, la madre di Owens, Pamala Dias, ha detto ai giornalisti che le è stato difficile mantenere la compostezza durante il processo.

"'Difficile' è un eufemismo", ha detto Dias. "L'ammontare di emozioni, la ripugnanza, l'angoscia, il dolore - sedere lì a pochi passi dalla donna che ha ucciso mia figlia... Devo scavare dentro la mia forza, la mia fede per mantenerlo tutto insieme".

Nel video della sua prima interrogazione, mostrato ai giurati mercoledì, Lorincz dice ai detective di aver avuto in precedenza una discussione con Owens riguardo ai suoi figli che facevano rumore e lasciavano giocattoli fuori casa. Ma dice alla polizia che la situazione è degenerata il 2 giugno 2023, dopo che lei ha affrontato i bambini riguardo al rumore e ha gettato i loro pattini.

Lorincz dice ai detective di aver chiamato la polizia quella sera per segnalare che i bambini del vicinato avevano minacciato di ucciderla. Dice che le operatrici le hanno detto di chiudere la porta e che gli agenti erano in arrivo.

Ma prima che la polizia potesse arrivare, Lorincz dice ai detective che Owens ha iniziato a "bussare alla mia porta" e a dire, "ti ucciderò".

"Lei bussava così forte che sembrava che la mia porta stesse per volare via", ha detto Lorincz nel video. "E io ho solo, ho

