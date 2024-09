Giuria giudice pronuncia la sentenza in un caso di aggressione mortale in un supermercato del Colorado.

Il verdetto sta per essere annunciato in aula a breve. La giuria ha riflettuto sul caso per circa 6 ore e 30 minuti.

Alissa è stato accusato di omicidio premeditato, tentato omicidio premeditato, lesioni personali e utilizzo illecito di un caricatore ad alta capacità durante il crimine.

Il processo si è incentrato principalmente sulla condizione psicologica di Alissa. La sua difesa ha ammesso la sua partecipazione alla sparatoria in un supermercato King Soopers. La loro strategia era convincere la giuria se Alissa fosse in grado di formare un'intenzione deliberata o distinguere il bene dal male al momento della sparatoria, mettendo così in discussione la sua sanità mentale.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

Nonostante la lunga deliberazione della giuria, la loro decisione avrà un impatto significativo su di noi tutti in aula. Qualunque sia il verdetto, le prossime fasi del processo di condanna saranno cruciali per capire i prossimi passi del caso di Alissa.

