Giuria condanna un uomo per aver mandato il figlio di 17 anni a rappare e uccidere il rapper PnB Rock.

Compton, California (AP) — Una giuria della contea di Los Angeles ha dichiarato un uomo colpevole di aver inviato suo figlio 17enne a uccidere il rapper PnB Rock.

Dopo quattro ore di deliberazioni, i giurati hanno condannato Freddie Trone, 42 anni, per un capo di omicidio, due capi di rapina e un capo di cospirazione per commettere rapina.

Entrambe le parti nel processo di due settimane hanno concordato che il teenager è entrato in Roscoe’s Chicken and Waffles a South Los Angeles nel settembre 2022 e ha sparato alla star del hip-hop di Philadelphia mentre lo rapinava dei suoi gioielli mentre mangiava con la madre della sua figlia di 4 anni.

L'accusa ha sostenuto che stava agendo su ordine del padre, mentre la difesa ha affermato che Trone era solo un complice dopo i fatti.

Il teenager, ora 19enne, è stato accusato di omicidio ma si trova in custodia nel sistema minorile e un giudice ha stabilito che non è attualmente competente per affrontare il processo; le udienze per la competenza mentale per lui sono previste per la fine di questo mese.

L'Associated Press non nomina di solito i minori che sono accusati di reati.

Un altro uomo, Tremont Jones, è stato dichiarato colpevole di due capi di rapina e un capo di cospirazione. Jones non è stato accusato di omicidio.

David Haas, avvocato di Jones, ha detto che presenterà appello, mentre Winston McKesson, avvocato di Trone, ha detto che presenterà una mozione per un nuovo processo.

“Non c'è stata alcuna prova che abbia cospirato per commettere omicidio”, ha detto McKesson all'Associated Press dopo il verdetto. “Non c'è stata alcuna prova di una conversazione sull'omicidio, nessuna prova di una conversazione su una pistola”.

Ha aggiunto: “Non c'è prova che abbia dato una pistola a suo figlio e non c'è prova che gli abbia detto di sparare a quell'uomo. L'unica prova che la giuria ha trovato è che lo ha lasciato lì e lo ha ripreso”.

PnB Rock, il rapper di Philadelphia il cui vero nome è Rakim Allen, era noto per il suo successo del 2016 “Selfish” e per le apparizioni come ospite in altre canzoni di artisti come YFN Lucci e Ed Sheeran. Aveva 30 anni.

La difesa ha fatto una mossa rara e rischiosa mettendo Trone sul banco dei testimoni, dove ha negato con forza qualsiasi ruolo nella morte.

“I non ho mai avuto niente a che fare con questo”, ha testimoniato Trone lunedì. “Non c'ero. Non ho detto a nessuno di fare nulla. Non ho dato a nessuno una pistola”.

Trone ha ammesso sul banco dei testimoni che i crimini erano “odiosi” e che suo figlio era “pericoloso”.

Il vice procuratore distrettuale Timothy Richardson ha fatto riferimento a entrambi durante la sua arringa finale, dicendo: “Ma mandi tuo figlio di 17 anni sapendo i problemi che ha a fare questo?”.

Richardson ha sottolineato ai giurati che un non sparatore può essere colpevole di omicidio di primo grado se è un “partecipante principale” che ha agito con “indifferenza criminale verso la vita umana”.

Il video ha mostrato Trone nel parcheggio del ristorante circa 30 minuti prima dell'omicidio. Trone ha testimoniato che aveva motivo di essere lì perché stava cercando di far affari per il suo salone di bellezza lì vicino.

Richardson ha mostrato un'immagine di sorveglianza di Jones che fa il pugno a PnB Rock, il cui braccio aveva pezzi di gioielli di valore. I pubblici ministeri hanno detto che Jones ha poi fatto la soffiata a Trone sulla presenza del rapper e i suoi gioielli.

Jones e Trone saranno condannati il 27 agosto, ha annunciato il procuratore distrettuale di Los Angeles George Gascón mercoledì.

Un terzo imputato, Shauntel Trone, ha patteggiato per aver collaborato dopo i fatti il 16 luglio 2024, ha annunciato Gascón. Sarà condannata il 16 gennaio.

Il verdetto di colpevolezza contro Freddie Trone include anche accuse relative alla cospirazione per commettere rapina, suggerendo che l'incidente non era solo un atto casuale ma

