Comunicazione inesatta nell'accampamento nel selvaggio - Giulia Siegel vuole solo fare un esame profondo di sé.

In "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" (Episode 10, now available on RTL+ and airing the following day on RTL), the campmates haven't been getting much rest, particularly model and DJ Giulia Siegel (49). What went down? In the most recent episode, Danni Büchner (46), a well-known reality TV persona, requests a massage from Siegel due to neck pain.

Giulia Siegel cerca solo approvazione?

Siegel, che non è esattamente popolare tra i suoi compagni di campo, accetta prontamente di dare una mano. Dice al telefono del jungle, "Mi piace dare massaggi. È stato carino da parte sua chiedere." Tuttavia, Elena Miras (32) e Gigi Birofio (25) osservano increduli mentre Siegel lavora su Büchner. "Ci sono molte stranezze qui. Giulia è solo preoccupata di essere nominata. È tutto parte del suo piano!" riflette Gigi al telefono del jungle.

"Tutto per scena"

Nel frattempo, Büchner sta godendo del suo massaggio, notando, "Questo è fantastico, Giulia." Tuttavia, Gigi rimane scettico. Confida a Kader Loth (51), un altro compagno di campo, "Giulia ha passato tre ore a fare un massaggio a Danni. È tutto per scena." Anche Büchner inizia a parlare di Siegel dopo il massaggio. "Lei sta cercando ogni trucco," dice. Rivolgendosi a Gigi, aggiunge, "Lei sta facendo tutto per me ora." Gigi replica, "Quello era un bel po' di adulazione poco fa."

Anche il conduttore RTL Jan Köppen (41) si fa sentire, criticando le azioni di Büchner. "È un po' ingrato da parte di Danni ricevere un massaggio e poi prendere in giro Giulia," commenta.

Danni Büchner esprime gratitudine a Giulia Siegel per il massaggio, dicendo, "Questo è fantastico, Giulia."Despite this, Gigi Birofio continues to believe that the massage was a act, stating, "Giulia spent three hours giving Danni a massage. It's all for show."

Leggi anche: