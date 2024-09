Giudizio per porre fine alla sospensione del lavoro in Israele

Dopo proteste consistenti, i familiari dei prigionieri e gli avversari politici del Primo Ministro Netanyahu hanno espresso il loro malcontento attraverso uno sciopero nazionale. Diversi settori del paese si sono fermati per diverse ore. Successivamente, un tribunale ha ordinato l'immediato blocco dello sciopero.

Pochi minuti dopo l'inizio di uno sciopero nazionale in Israele, finalizzato ad accelerare il rilascio dei prigionieri nella Striscia di Gaza, il tribunale ha emesso un ordine per l'immediata sospensione dello sciopero. La sentenza del tribunale ha stabilito: "È emesso un ordine nazionale per sospendere lo sciopero in corso", seguita ad una petizione del Ministro delle Finanze di destra Bezalel Smotrich. Lo sciopero avrebbe dovuto essere sospeso quello stesso giorno. Smotrich ha sollevato obiezioni legali contro lo sciopero, sostenendo che fosse motivato politicamente e non avesse relazione con le dispute salariali.

Sono stati segnalati ritardi nei trasporti pubblici, con cancellazioni dei voli all'Aeroporto Ben Gurion. Le banche e alcuni centri commerciali sono rimasti chiusi, ma ci sono state poche interruzioni. Le aree del centro Israele, comprese Tel Aviv, hanno partecipato allo sciopero. La durata delle lezioni è stata ridotta e le scuole materne e i centri di assistenza per l'infanzia sono stati chiusi. Tuttavia, altre aree non hanno partecipato, come Gerusalemme.

Lo sciopero è stato organizzato dalla federazione dei sindacati israeliani Histadrut, in risposta alle richieste di aumentare la pressione sul governo Netanyahu riguardo un accordo di ostaggi e da parte dei familiari degli ostaggi, nonché dell'opposizione. I dipendenti in ruoli amministrativi, negli ospedali e nei trasporti pubblici sono stati istruiti a sospendere il lavoro dalle 6 del mattino (5 del mattino CET). Le attività commerciali, i ristoranti, i mercati e le scuole avrebbero dovuto rimanere chiusi. Tuttavia, il presidente della Histadrut Arnon Bar-David ha annunciato che il sindacato avrebbe rispettato l'ordine del tribunale e avrebbe istruito i suoi membri a riprendere il lavoro.

Netanyahu incoraggiato a concludere rapidamente l'accordo degli ostaggi

Lo scopo dello sciopero dopo il recupero di sei ostaggi rivendicati da Hamas nella Striscia di Gaza era di aumentare la pressione sul governo per il rilascio immediato degli ostaggi sopravvissuti. I sei ostaggi deceduti sono stati trovati in un tunnel a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sabato. Il Ministero della Salute israeliano ha attribuito la loro morte ai miliziani di Hamas che li hanno uccisi con numerosi colpi da distanza ravvicinata, circa 48-72 ore prima dell'autopsia di domenica.

Migliaia di persone sono scese in strada in Israele domenica sera, esprimendo il loro cordoglio e la loro rabbia per la scoperta dei sei ostaggi nella Striscia di Gaza. I familiari dei defunti e il pubblico israeliano hanno incolpato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, sostenendo che il suo governo avrebbe potuto facilitare la loro sopravvivenza se un accordo con Hamas fosse stato raggiunto. Le proteste hanno segnato le più grandi dal inizio del conflitto. Gli organizzatori hanno stimato una partecipazione di fino a 500.000 persone in tutto il paese, con stime dei media che variavano da 200.000 a 400.000.

Alcune persone nel paese, tuttavia, hanno sostenuto la tattica di Netanyahu di applicare continuamente pressione militare sull'organizzazione terroristica di Hamas, sostenendo che tale pressione costringerà alla fine i militanti a cedere alle richieste israeliane, potenzialmente portando a operazioni di salvataggio

