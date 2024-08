- Giudizio in attesa nel processo per omicidio di un liceale

Atteso oggi (alle 15:30) il verdetto nel processo contro uno studente accusato di aver ucciso la sua ex ragazza. Lo ha annunciato un portavoce del tribunale regionale di Heidelberg. Le arringhe conclusive sono state presentate al mattino. Il portavoce non ha fatto commenti sulle richieste della pubblica accusa, della difesa e della parte civile. Il pubblico è escluso dalle udienze.

Il 18enne ha ammesso di aver ucciso la sua ex ragazza, come ha precedentemente dichiarato il portavoce. La pubblica accusa sostiene che il 25 gennaio il cittadino tedesco abbia accoltellato la studentessa della stessa età alla scuola condivisa a St. Leon-Rot, vicino a Heidelberg, usando un coltello da cucina. Si dice che l'abbia accoltellata più volte, incluso il collo e il petto. È morta sul posto, in una stanza comune.

Incidente stradale grave in Bassa Sassonia durante la fuga dalla polizia

Il giovane avrebbe fuggito in auto e causato un incidente grave a Seesen, in Bassa Sassonia. both the defendant and another man were injured. Since then, the 18-year-old has been in custody. He is also charged with dangerous bodily harm due to this accident.

Il processo si sta concludendo prima del previsto. Originariamente, il tribunale aveva programmato le date del processo fino al 15 agosto.

Il processo si sta svolgendo ai sensi della legge sulla corte minorile, con esclusione del pubblico, poiché anche un'aggressione fisica di novembre 2023 è parte dell'imputazione. In quell'occasione, l'imputato avrebbe colpito la studentessa successivamente deceduta. In quel momento, era ancora minorenne.

