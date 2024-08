- Giudizio del caso Coronamask: il giudice rischia la pena a novembre

Il Supremo Tribunale di Giustizia (BGH) di Karlsruhe è pronto a pronunciare una sentenza nel caso d'appello di un giudice di Weimar, accusato di condotta giudiziaria scorretta a seguito di una decisione sulla obbligatorietà delle mascherine per il coronavirus, il 20 novembre (Caso No.: 2 StR 54/24). Questo individuo è stato accusato di aver reso la sua decisione soggettiva e di non aver mantenuto l'imparzialità. Aveva cercato di abolire la regola delle mascherine in due scuole di Weimar. Nonostante la sua prima decisione fosse stata successivamente ribaltata per mancanza di autorità, il giudice è stato processato per condotta giudiziaria scorretta e condannato a una pena di due anni di libertà vigilata dal Tribunale regionale di Erfurt nel agosto 2023. Both prosecution and defense have lodged appeals against this judgment.

Il giudice è stato inizialmente processato presso il Tribunale regionale di Erfurt, che è inferiore al primo grado di giudizio. Gli appelli contro la pena di due anni di libertà vigilata saranno esaminati presso il primo grado di giudizio.

