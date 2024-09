- Giudizi favorevoli contro Apple e Google in tribunale superiore di Bruxelles: prevale la sentenza della Corte di giustizia europea

Giganti della Tecnologia Apple e Google Sconfitti al Tribunale UE

Dopo una serie di intense battaglie legali, i giganti della tecnologia Apple e Google hanno subito un colpo al European Court of Justice (ECJ). I giudici del Lussemburgo hanno confermato una multa di €2,4 miliardi inflitta a Google e hanno ordinato ad Apple di pagare €13 miliardi in tasse arretrate. La Commissione Europea ha celebrato queste vittorie, con il Commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager che ha commentato: "È vitale dimostrare che la giustizia fiscale è occasionalmente raggiungibile per i contribuenti europei."

Irlanda Aiuta Illecitamente Apple

Apple è stata inizialmente invitata a pagare €13 miliardi in tasse arretrate, più gli interessi, nel 2016. Tuttavia, a seguito di una sentenza del 2020 della Corte UE, tale richiesta è stata dichiarata nulla. La Commissione non è stata in grado di dimostrare che gli accordi fiscali di Apple con l'Irlanda nel 1991 e nel 2007 costituivano aiuti di Stato illegali.

L'UE aspira alla libera concorrenza. Gli stati membri non possono distorcere questa concorrenza con privilegi speciali per le aziende selezionate. L'Irlanda e il Lussemburgo sono stati criticati in passato per gli accordi fiscali.

La Commissione ha fatto ricorso contro la decisione della Corte UE ed è uscita vittoriosa. L'ECJ ha successivamente ribaltato la sentenza iniziale e ha emesso un verdetto finale: l'Irlanda ha fornito aiuti illegali ad Apple, che devono essere recuperati. Sono state presentate prove che dimostrano che certi profitti generati dalle vendite dei prodotti Apple al di fuori degli Stati Uniti avrebbero dovuto essere tassati in Irlanda.

Apple ha espresso il suo disappunto, dichiarando che il caso non riguardava l'importo delle tasse che la società ha pagato, ma a quale governo dovesse essere pagato. "Rispettiamo tutte le obbligazioni fiscali in ogni paese in cui operiamo e non c'è stato alcun accordo speciale. La Commissione Europea cerca di modificare retroattivamente le regolamentazioni e ignora il fatto che i nostri introiti erano già soggetti a tassazione negli Stati Uniti in conformità alle leggi fiscali internazionali. Siamo delusi dalla sentenza odierna."

Il governo irlandese ha riconosciuto la sentenza mantenendo la sua posizione secondo cui non offre trattamenti fiscali preferenziali alle aziende o ai contribuenti. Nel caso di Apple, la controversia ha solo un valore storico, poiché gli accordi rilevanti non sono più validi.

Google Abusa del Potere di Mercato

La disputa in corso riguardante il servizio di confronto prezzi Google Shopping ha portato a una multa di €2,4 miliardi nel 2017. La Commissione Europea ha affermato che Google ha sfruttato la sua posizione dominante prioritando il suo servizio nei risultati di ricerca generale. Google avrebbe presentato il suo servizio in modo prominente in cima con immagini e testo, mentre i risultati dei concorrenti apparivano più in basso come un semplice link blu.

Di conseguenza, gli ufficiali della Commissione Europea hanno ritenuto che gli utenti scegliessero spesso i risultati del servizio di confronto prezzi di Google rispetto a quelli dei concorrenti a causa della loro posizione prominente. Tuttavia, questi concorrenti dipendevano dal traffico dal sito web di Google per mantenere il loro successo finanziario. Pertanto, Google ha abusato della sua posizione di mercato dominante, secondo le autorità di Bruxelles nel 2017. Google e la sua casa madre, Alphabet, non hanno inizialmente impugnato la multa della Commissione UE, ma hanno successivamente fatto appello al più alto EuGH senza successo. Questa decisione ha ora confermato la multa di miliardi di dollari inflitta dalla Commissione Europea.

Anche se non si presume generalmente che una società leader favorisca i propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti, il comportamento di Google è stato giudicato discriminatorio "considerando le caratteristiche del mercato e le circostanze specifiche del caso".

Google ha contestato la decisione

"Siamo delusi dalla sentenza del tribunale", ha dichiarato un portavoce di Google. "La sentenza si basa su un caso specifico e abbiamo apportato modifiche nel 2017 per conformarci alla decisione dell'autorità di Bruxelles. La nostra strategia è stata efficace per oltre sette anni e ha generato miliardi di clic per oltre 800 servizi di confronto prezzi."

Nel frattempo, Idealo si rallegra: il portale di confronto ha accolto la sentenza e l'ha descritta come una vittoria per l'intero settore dell'e-commerce e, soprattutto, per i consumatori. Albrecht von Sonntag, co-fondatore del portale, ha espresso la sua gioia dicendo: "È un giorno storico per la concorrenza e i consumatori in Europa". La Federazione degli Editori di Stampa Digitale (BDZV) e l'Associazione della Stampa Libera (MVFP) hanno anche elogiato la decisione dei giudici e l'hanno descritta come un precedente.

Una vittoria completa per la Commissione Europea

Entrambe le decisioni rappresentano un importante successo per la Commissione Europea e per il commissario uscente alla Concorrenza Margrethe Vestager. "Queste sentenze sono un importante successo per i cittadini europei e per la giustizia fiscale", ha dichiarato Vestager dopo l'annuncio della sentenza.

A Bruxelles c'è stata una lunga lotta per prevenire le distorsioni della concorrenza da parte dei giganti della tecnologia. Oltre alle leggi come l'Atto sul Mercato Digitale (DMA), mirate a contrastare la dominanza dei grandi piattaforme online, le autorità della Concorrenza della Commissione Europea hanno inflitto diverse multe a Google negli ultimi anni, per un totale di oltre otto miliardi di euro. Anche se la società è stata in grado di assorbire queste multe grazie al suo fiorente business della pubblicità online, ha dovuto apportare alcune modifiche al suo modello di business in alcune occasioni.

L'autorità di Bruxelles ha anche adottato misure contro certi accordi fiscali - inclusi quelli tra Apple e l'Irlanda, nonché Amazon e il Lussemburgo. Non tutti gli sforzi sono stati coronati da successo e diverse sentenze sono state ribaltate dai tribunali europei. La sentenza del EuGH potrebbe anche servire come segnale in questi casi.

Il governo degli Stati Uniti potrebbe esprimere preoccupazioni sulla decisione dell'UE di esigere ulteriori tasse da Apple, considerando le operazioni e i pagamenti fiscali del gigante della tecnologia negli Stati Uniti d'America. Nonostante il rispetto di Apple di tutte le obbligazioni fiscali negli Stati Uniti, la società è tenuta a pagare una consistente somma al governo irlandese a causa della sentenza della Corte UE riguardo gli aiuti illeciti.

Data l'ondata di battaglie legali in corso dell'UE con i giganti della tecnologia, le società che operano negli Stati Uniti d'America potrebbero dover monitorare da vicino le politiche e le regolamentazioni relative alla tassazione e alle pratiche di mercato in Europa.

Leggi anche: