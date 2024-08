Giudice Gorsuch interroga l'eccessiva criminalizzazione durante il tour del libro alle biblioteche presidenziali

"Cosa accade al tuo rispetto per la legge quando tutti sono dei criminali?" ha detto Gorsuch durante i suoi discorsi alla Richard Nixon Presidential Library and Museum.

"Non sto cercando di tornare al 1789," ha detto il conservatore. "Sto solo chiedendo un po' di buon senso lungo il cammino."

Gorsuch, il primo candidato alla Corte Suprema del presidente Donald Trump, che a volte ha dimostrato una vena di libertarianismo, è in un tour promozionale per un libro pubblicato martedì. "Over Ruled: The Human Toll of Too Much Law" si concentra sull'espansione delle regolamentazioni federali e ciò che egli descrive come una serie contorta di reati federali che nessuno può seguire completamente.

Gorsuch ha parlato alla biblioteca di Yorba Linda, in California, per il 50° anniversario delle dimissioni di Nixon. Il giudice non ha menzionato l'evento storico.

In both the book and during his remarks, Gorsuch tells the story of John Yates, a fisherman who was caught with undersized red grouper. Yates ordered the offending fish to be tossed overboard before authorities could confirm he had violated federal fishing regulations, according to court records.

Yates was convicted of violating a provision of a federal law prohibiting people from altering or destroying "any record, document, or tangible object" with the intent to obstruct an investigation. Prosecutors argued the fish fell within the definition of "tangible object."

A different section of the same law was at issue in a major case before the Supreme Court this year, involving people who stormed the US Capitol on January 6, 2021. Prosecutors sought to charge members of the mob with attempting to disrupt an official proceeding.

A 6-3 majority limited the circumstances under which prosecutors could bring that charge.

Gorsuch joined the majority in that opinion.

"Cosa facciamo a riguardo?" ha chiesto Gorsuch venerdì, riferendosi a ciò che egli vede come il problema più ampio della sovracriminalizzazione. "Nove vecchi a Washington non possono farlo. Penso che debba venire da te."

Questo è stato un tema che Gorsuch ha affrontato durante i suoi discorsi il giorno prima alla Ronald Reagan Presidential Library. Gorsuch ha incolpato la proliferazione delle regolamentazioni federali in parte per ciò che egli ha descritto come una mancanza di fiducia e cortesia tra gli americani.

"Più e più americani pensano che le persone dell'altro partito politico non sono solo sbagliate ... sono malvagie," ha detto Gorsuch tarda giovedì. "Dobbiamo essere able a parlare tra di noi. Dobbiamo essere able a perdere, così come a vincere."

