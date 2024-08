Giudice della Corte Suprema brasiliana avverte di un potenziale blocco del servizio Internet X

Un giudice della Corte Suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha messo in guardia che potrebbe intervenire con il provider di servizi internet X se Elon Musk, il suo proprietario, non designasse prontamente un nuovo rappresentante legale per la società in Brasile. In una sentenza resa pubblica mercoledì (ora locale), Moraes ha dato un avvertimento a Musk, dandogli 24 ore per proporre un candidato appropriato - altrimenti, le operazioni di X in Brasile sarebbero state "immediatamente interrotte".

Questo incidente deriva da un conflitto prolungato tra il giudice e il ricco magnate della tecnologia e proprietario di X. Iniziato da Moraes ad aprile, le indagini hanno coinvolto Musk nella riattivazione di account illeciti. Musk ha risposto accusando il giudice di violare la libertà di parola e evocando la censura. Ha espresso timori che il rappresentante legale di X in Brasile potesse essere arrestato.

In risposta a queste accuse, Musk ha deciso di chiudere la rappresentanza legale di X in Brasile, garantendo la sicurezza dei suoi dipendenti. Ciò è avvenuto a metà agosto. Despite la chiusura della sua rappresentanza, gli utenti brasiliani potevano ancora utilizzare la piattaforma. In risposta all'ultimo ordine di Moraes, Musk ha commentato sulla sua piattaforma, sostenendo che questo giudice aveva costantemente ignorato le leggi che era stato incaricato di far rispettare.

Moraes presiede la Corte Suprema del Brasile e dirige anche la Corte Elettorale Suprema (TSE) del paese. Nella sua crociata contro le fake news, ha ordinato il blocco dei conti di personalità influenti su diverse piattaforme online negli ultimi anni. Tuttavia, ha affermato, Musk è riuscito parzialmente a invertire queste misure.

