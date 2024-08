Nel primo incontro di Bundesliga della stagione, il 20enne Jamie Gittens ha brillato, segnando due gol contro l'Eintracht Frankfurt e assicurando la vittoria di Nuri Sahin nel suo debutto come allenatore, nonostante un inizio lento del Borussia Dortmund. Dagli spalti sono partite proteste.

Prima della partita, Gittens ha scambiato alcune parole con l'arbitro Felix Zwayer e ha ricevuto una pacca sulla spalla dal nuovo allenatore Nuri Sahin. Il nuovo allenatore del BVB sapeva chi ringraziare per la vittoria per 2-0 (0-0), grazie alle sostituzioni vincenti di Gittens.

"Siamo rimasti composti, abbiamo avuto un po' di fortuna e Jamie ha fatto una partita individuale eccezionale", ha notato il nuovo acquisto Pascal Groß durante l'intervista post-partita su Sky. Grato per la sua vittoria, Gittens, che aveva cambiato il suo nome da Bynoe-Gittens a Gittens prima dell'inizio della stagione, ha condiviso i suoi sentimenti: "La prima partita è importante. È un'emozione incredibile segnare due gol davanti ai migliori tifosi del mondo".

I gol di Gittens (72' e 90'+3) sono stati decisivi per il BVB, che ha vinto nonostante un gioco spesso sterile e confuso, con errori inspiegabili. Saranno necessari miglioramenti futuri per raggiungere i loro ambiziosi obiettivi.

Sahin e Zwayer sotto i riflettori

Con un cielo sereno e una temperatura di 30 gradi, tutti gli occhi erano puntati sull'uomo nuovo sulla panchina. Rispetto alla vittoria per 4-1 in coppa contro il Phoenix Lübeck, Sahin ha fatto solo un cambiamento di posizione, con Donyell Malen che sostituiva Gittens. Waldemar Anton e Pascal Groß hanno anche giocato la loro prima partita in Bundesliga, rappresentando il Borussia Dortmund davanti alla "Mura Gialla".

Oltre a Sahin, c'era un particolare interesse per Felix Zwayer, che non arbitrava una partita del Dortmund dal 4 dicembre 2021, quando il Dortmund aveva perso per 2-3 contro il Bayern. Jude Bellingham aveva criticato aspramente l'arbitro dopo la partita, aumentando le tensioni. Zwayer ha preso una pausa e, dopo il suo ritorno, la DFB ha deciso di non assegnargli più partite del Dortmund per un po'.

Tuttavia, Zwayer arbitrava di nuovo una partita del Borussia, all'inizio in ombra a causa delle difficoltà del Dortmund nel mantenere il possesso palla e creare opportunità.

Con poche occasioni nitide, la mancanza di idee e gli errori semplici del Dortmund hanno provocato la frustrazione di Nuri Sahin sulla panchina, anche durante una pausa per la ripresa.

Proprio prima dell'intervallo, Zwayer è diventato improvvisamente il centro dell'attenzione: dopo un colpo di testa di Anton, i tifosi hanno richiesto un rigore per un presunto fallo di mano di Fares Chaibi dell'Eintracht Frankfurt. Tuttavia, il pallone aveva colpito Chaibi alla testa per primo.

Poco prima della fine del primo tempo, sono state esposte bandiere di protesta contro lo sponsor controverso Rheinmetall sulla tribuna sud. Tuttavia, l'attenzione è rapidamente tornata al gioco - perché il Dortmund era ora rinvigorito.

Il tiro di Julian Brandt ha mancato il bersaglio di poco, mentre all'altra estremità, il tentativo di Omar Marmoush è stato parato da Gregor Kobel. Maximilian Beier ha anche fatto il suo debutto per il BVB, ma l'Eintracht ha avuto la migliore occasione, solo per Chaibi che ha mancato da vicino.

In un colpo di scena drammatico, Gittens ha risposto con un gol incredibile.

La prossima partita di Bundesliga del Borussia Dortmund attirerà inevitabilmente l'attenzione sul nuovo allenatore Nuri Sahin, data la sua impressionante debutto nella Bundesliga. Inoltre, l'arbitro Felix Zwayer, che ha una storia complessa con il Borussia Dortmund, sarà anche sotto i riflettori durante la partita.

