Giovedì, Harris condurrà la sua prima intervista dopo la sua nomina alla presidenza.

Il GOP ha costantemente puntato il dito contro Harris, sostenendo che abbia evitato gli intervisti dal momento in cui il presidente Biden ha abbandonato la sua corsa per la Casa Bianca circa cinque settimane fa. Da allora, ha accettato solo alcune domande da parte dei giornalisti durante gli eventi della campagna. Nonostante ciò, Harris non ha ancora organizzato una conferenza stampa come candidata alla presidenza. Trump, il suo avversario repubblicano, non ha perso occasione per criticare questa situazione.

Non sono obbligata a partecipare a ogni invito per un'intervista, come ho già detto. Non intendo impegnarmi in un duello pubblico con Trump sulle apparizioni sui media.

Leggi anche: