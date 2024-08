- Giovani: un terzo si schiera con l'AfD - due terzi esprime apprensione nei suoi confronti

Alternative für Deutschland (AfD) trionfa in un'elezione simulata per i giovani in Sassonia, ottenendo il 34,5% dei voti dai giovani under 18, secondo i resoconti del Circolo Giovanile Sassone.

L'Unione Cristiano-Democratica (CDU) si è classificata al secondo posto con il 16,2%, mentre Die Linke (La Sinistra) ha ottenuto il 11,8%. Il Partito Socialdemocratico (SPD) ha ottenuto l'8,5% dei voti dei giovani, i Verdi il 5,7%, e il Partito Sociale Cristiano di Baviera (CSU) ha a malapena superato il partito di Martin Sonneborn con il 4,8%. Con questi voti, il partito di Sonneborn non avrebbe ottenuto un seggio nel parlamento regionale.

L'AfD ha ottenuto la maggiore quota di voti a Bautzen, con il 57,1%. La CDU ha seguito a una certa distanza con il 15,6%. Solo Die Linke (6,5%) e l'SPD (5,1%) hanno ottenuto voti superiori al 5%.

Vincent Drews, presidente del Circolo Giovanile Sassone, ha espresso le sue preoccupazioni per il successo dell'AfD, dichiarando: "Il successo dell'AfD in questa elezione è allarmante e suggerisce che le loro ideologie risuonano con i giovani. È un chiaro mandato per noi e per tutti gli alfieri della democrazia di perseverare nella promozione e nella tutela dei valori democratici. Questi risultati sottolineano l'importanza dei programmi per i giovani nella nostra società."

Sono stati raccolti circa 9.000 voti nell'elezione statale under 18, anche se non rappresenta accuratamente la popolazione giovanile, ma serve come progetto per l'educazione politica. Le postazioni di voto per questa elezione erano disponibili in 150 luoghi in Sassonia tra il 19 e il 23 agosto.

Sondaggio sull'Elezione Giovanile: Ansia verso AfD e Verdi

In altro contesto, il sondaggio sull'Elezione Giovanile del 2024 condotto dall'Istituto per la Ricerca Generazionale ha scoperto che il 65% dei votanti per la prima volta nelle regioni orientali teme l'AfD (74% nelle regioni occidentali), e molti condividono anche preoccupazioni riguardo ai Verdi (30% nell'Est e 25% nell'Ovest).

Il fondatore dell'Istituto, Rüdiger Maas, ha commentato: "Questo è un nuovo trend per noi, poiché i giovani esprimono vere paure verso i partiti politici, non solo l'AfD, ma anche altri. Queste paure sono spesso alimentate dai video che circolano sui social media, che ritraggono i Verdi come pericolosi."

Ricercatori dell'Istituto di Augusta hanno condotto uno studio sulle abitudini di voto dei giovani prima delle prossime elezioni statali in Turingia e Sassonia. Hanno intervistato 870 persone tra i 16 e i 25 anni in tutta la Germania e hanno condotto 132 interviste.

Tolleranza verso decisioni di voto diverse

Le interviste dirette hanno rivelato tolleranza verso le decisioni di voto degli altri giovani votanti, anche se sostengono l'AfD o viceversa. "Dicono: 'È il mio amico e rispetto le sue opinioni, anche se differiscono dalle mie'", ha detto Maas. Ha anche aggiunto che la classica divisione sinistra-destra sta diventando meno importante, con un quarto delle persone che respinge questa dicotomia.

Inoltre, il 41% dei rispondenti ha concordato sul fatto che il governo non dia la priorità alle esigenze delle persone comuni, e circa un terzo ha

Leggi anche: