Giovani svedesi arrestati dopo sparate in Danimarca

In Danimarca, adolescenti svedesi vengono attualmente arrestati spesso per tentato omicidio. Secondo l'agenzia di stampa Ritzau, tre adolescenti svedesi, di 16 e 17 anni, avrebbero tentato di sparare a persone in Danimarca tra la scorsa settimana e questa settimana. Due di questi incidenti si sono verificati a Copenaghen, e uno nella città di Kolding, a circa 80 chilometri dal confine tedesco. Tutti e tre i ragazzi sono stati messi in custodia cautelare.

Il ministro della Giustizia danese Peter Hummelgaard ha dichiarato alla TV DR martedì sera che sta dedicando tutto il suo tempo per prevenire "le condizioni svedesi" in Danimarca. Hummelgaard si riferiva alla criminalità delle gang in Svezia. Ha annunciato che intensificherà la collaborazione con la polizia svedese, compreso l'invio di poliziotti danesi al vicino scandinavo.

La Svezia lotta contro le gang criminali da diversi anni, che si finanziano principalmente con il traffico di droga e il frode. A causa dei conflitti tra gang, ci sono frequenti sparatorie e attentati con vittime innocenti coinvolte. Tra i responsabili e le vittime, ci sono sempre più minorenni, alcuni di soli 14 anni.

L'imputazione dei tre adolescenti svedesi accusati di tentato omicidio in Danimarca è un argomento di preoccupazione. Il ministero della Giustizia svedese è sotto pressione per affrontare i tassi di criminalità in aumento e migliorare i suoi sforzi per contrastare la violenza delle gang, soprattutto alla luce del coinvolgimento di minori in queste attività criminali.

Leggi anche: