Tra la fascia d'età giovanile, l'Altra per la Germania (AfD) si distingue come forza dominante sia in Turingia che in Sassonia. In particolare, la sua forte presenza sui social media contribuisce in modo significativo all'accettazione mainstream di questo partito.

Secondo un esperto di scienze sociali, l'attrattiva dell'AfD tra i giovani elettori è un riflesso della sua normalizzazione. Il dottor Rüdiger Maas, ricercatore generazionale, spiega che i giovani vedono l'AfD come meno estremista. Molti giovani che si identificano come centristi sostengono l'AfD, secondo uno studio recente di Maas sull'argomento.

Il tradizionale panorama politico di sinistra-destra sta perdendo rilevanza per la generazione più giovane. Maas sottolinea che, di conseguenza, questi partiti cosiddetti 'estremisti' non vengono relegate alle estreme. Inoltre, c'è una sostanziale tolleranza verso i sostenitori dell'AfD tra i giovani nei loro circoli sociali. Molti giovani esprimono: "I diritti non sono dannosi; non ci influenzano direttamente". Questo pericolo percepito sembra essere principalmente sopravvalutato dalla generazione più anziana.

Nelle elezioni statali del 2021 in Turingia e Sassonia, l'AfD ha ottenuto la maggiore quota di voti tra i giovani con ampi margini. In Turingia, il 36% del gruppo di età 18-29 ha votato per l'AfD, con un aumento del 11% rispetto al 2019. La CDU e La Sinistra hanno seguito da vicino con il 13% ciascuna. In Sassonia, l'AfD ha ricevuto il 30% dei voti dal gruppo di età 18-29, con un aumento del 9% rispetto a cinque anni fa. La CDU è arrivata seconda con il 15%.

Maas prevede una tendenza simile nelle prossime elezioni statali del Brandeburgo. La popolarità dell'AfD tra i giovani e l'accettazione mainstream del partito sono principalmente attribuibili all'uso dei social media. "I temi legati all'AfD risuonano di più sui social media rispetto a quelli dell'SPD o della CDU", spiega Maas. Inoltre, il partito ha acquisito personalità influenti con una vasta portata.

I giovani utenti dei social media spesso percepiscono l'AfD come un partito che affronta uno svantaggio ingiustificato da parte degli altri. "La correzione di questa percezione è minima", dice Maas. La mancanza di opzioni di coalizione pratiche negli stati non è un deterrente per molti giovani elettori, poiché non la notano sui social media. Altri partiti possono competere se investono pesantemente nella pubblicità e impiegano personalità di spicco sui social media, secondo Maas.

Tuttavia, Maas mette anche in guardia riguardo al Brandeburgo: "Non sottovalutate mai il potere dei temi virali". Il famoso video di Armin Laschet che ride dopo la catastrofe della valle dell'Ahr nel 2021 è un esempio principale, spesso citato come fattore contributivo alla sua successiva sconfitta come candidato alla cancelleria della CDU nelle elezioni federali del 2021.

Le elezioni per il Landtag della Turingia hanno visto uno spostamento significativo delle alleanze politiche tra i giovani elettori, con l'AfD che ha ottenuto la maggiore quota di voti in questo gruppo di età. Si prevede che questa tendenza continuerà nelle prossime elezioni statali del Brandeburgo, poiché l'AfD mantiene la sua accettazione mainstream e una forte presenza sui social media che risuona con i giovani elettori.

