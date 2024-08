- Giovani panda giganti che risiedono nello zoo di Berlino

Il Zoo di Berlino ha presentato due nuovi cuccioli di panda, nati giovedì alle 13:03 e alle 14:19, come annunciato dallo zoo. La coppia è in buona salute e viene accudita giorno e notte dalla madre, Meng Meng, e dallo staff di panda. Incrociamo le dita per i primi giorni cruciali.

I neonati pesano rispettivamente 169 e 136 grammi e misurano circa 14 centimetri di lunghezza, ovvero circa la dimensione di un porcellino d'India da compagnia. Attualmente sono glabri, sordi, ciechi e di colore rosa. Il loro caratteristico pelame nero e bianco si svilupperà in seguito.

Il dottor Andreas Knieriem, veterinario e direttore dello zoo, ha espresso il suo sollievo per la nascita sana dei cuccioli in una dichiarazione stampa. "I piccoli sembrano vitali e Meng Meng sta dimostrando il vero spirito dell'amore materno verso i suoi piccoli - li sta accudendo con tanto affetto", ha dichiarato.

Meng Meng era stata inseminata artificialmente il 26 marzo. Il 11 agosto sono state identificate due pulsazioni cardiache attraverso l'ecografia, e solo undici giorni dopo sono arrivati i cuccioli. Il periodo di gestazione è stato di 149 giorni.

Attualmente, Meng Meng e i suoi cuccioli rimarranno confinati nella zona dei panda e non saranno visibili ai visitatori dello zoo. Il padre, Jiao Qing, non è coinvolto nell'accudimento dei cuccioli.

Gli altri addetti dello zoo sono altrettanto entusiasti dei nuovi cuccioli di panda e stanno fornendo ulteriore supporto a Meng Meng e allo staff dei panda. Visibilmente, gli addetti stanno monitorando da vicino lo sviluppo dei gemelli, assicurandosi che raggiungano tutti i traguardi di crescita necessari.

