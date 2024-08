- Giovani panda che prosperano 24 ore su 24

I due cuccioli di panda nati allo Zoo di Berlino prosperano dopo tre giorni. Un rappresentante dello zoo ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa domenica che "i cuccioli stanno bene finora, sono costantemente accuditi dal team tedesco-cinese e si alternano con la madre."

Nel mondo naturale, una madre panda può allevare con successo un solo cucciolo. Quando ci sono nascite gemellari, che accadono circa la metà delle volte, ciò porta alla morte di un cucciolo. Il portavoce dello zoo ha aggiunto: "Qui, abbiamo la possibilità di salvare questo piccolo." Con circa 1800 panda giganti rimasti in natura, ogni cucciolo sano è importante.

Lo zoo ha spiegato: "Per permettere a entrambi i cuccioli di svilupparsi il più naturalmente possibile, con il latte della madre e le cure, i cuccioli si alternano con la madre. L'altro cucciolo dorme in un'incubatrice durante questi periodi. Appena si sveglia e ha fame, si dirige da Meng Meng." Questi animali mangiano circa dieci volte al giorno, cambiando ogni ora.

La femmina panda Meng Meng ha dato alla luce i due minuscoli cuccioli, ciascuno lungo circa 14 centimetri, giovedì mattina. Si tratta solo della seconda volta che nascono gemelli di panda in Germania e c'è stata un'ondata di auguri per i loro primi giorni cruciali.

Nati ciechi, sordi e completamente dipendenti, entrambi i cuccioli dovrebbero raddoppiare il loro peso in dieci giorni e a due mesi dovrebbero essere in grado di camminare. La loro dieta consiste principalmente di latte di panda nutriente fino a quando non raggiungono i sei mesi, quando iniziano a consumare bambù.

Come i loro genitori, i cuccioli di panda sono di proprietà del governo cinese, che li presta a nazioni selezionate come parte di ciò che viene chiamato "diplomazia del panda".

Il team tedesco-cinese si sta alternando diligentemente nell'accudire i cuccioli, assicurandosi che trascorrano abbastanza tempo con la madre. Nel mondo naturale, una madre panda si concentra solitamente su un cucciolo alla volta, quindi prestare questa attenzione in più a entrambi i neonati è cruciale per la loro sopravvivenza.

