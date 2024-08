- Giovani liberali criticano i piani auto dei leader del FDP

La richiesta di allentamenti per il traffico automobilistico da parte della dirigenza dell'FDP incontra resistenza da parte della propria ala giovanile nella Bassa Sassonia. "La direzione federale dell'FDP deve fare attenzione a non perdere la prossima generazione con proposte obsolete", ha dichiarato la presidente dello stato Nadin Zaya.

Mentre l'auto è attualmente indiscutibilmente un mezzo di trasporto insostituibile, "ci aspettiamo da un partito liberale orientato al futuro nel governo federale non un approccio semplicistico alla transizione della mobilità, ma una proposta su come far convivere i partecipanti alla circolazione, non metterli l'uno contro l'altro", ha detto Zaya.

L'ala giovanile dell'FDP, JuLis, vede anche le zone senza auto come un tabù. Favoreggere in modo unilaterale l'auto non è una risposta adeguata alle domande sul futuro della mobilità, ha dichiarato. Al contrario, il futuro del centro città dovrebbe connettere l'auto con la bicicletta e i trasporti pubblici. Le zone senza auto nel centro città potrebbero anche essere un'opzione dove sono fattibili e desiderate, ha aggiunto Zaya.

La presidenza dell'FDP aveva sostenuto una politica del traffico a favore dell'auto e aveva respinto in gran parte la conversione delle strade in zone per biciclette e pedoni. Invece, hanno suggerito di rendere i centri città più attraenti per gli automobilisti attraverso il parcheggio gratuito o il parcheggio flat-rate economico.

