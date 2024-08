Giovani kenioti chiedono <unk>la madre di tutte le proteste<unk> mentre il presidente dà giuramento al nuovo gabinetto

Polizia ha sparato gas lacrimogeno contro i manifestanti nel centro di Nairobi mentre molte attività commerciali rimangono chiuse. Poster ampiamente condivisi sui social media hanno chiamato per la "madre di tutte le proteste" battezzata Nane Nane March dopo la traduzione swahili della data del giorno - 8 agosto.

"Marceremo per i nostri diritti e domani libereremo questo paese", ha detto Kasmuel McOure, uno dei manifestanti più promettenti, ai giornalisti il ​​giovedì.

Le manifestazioni sono iniziate quasi due mesi fa, con giovani keniani principalmente della Generazione Z che organizzano sui social media contro un proposta di legge finanziaria ora ritirata. Hanno continuato a persistere mentre più cittadini si univano a un movimento principalmente senza leader contro la corruzione, il costo della vita elevato e la brutalità della polizia.

Repressione violenta della polizia

Almeno 61 persone sono state uccise nelle proteste in tutto il paese, secondo la Commissione nazionale keniana per i diritti umani, che ha accusato la polizia di aver usato la forza e i colpi a salve contro manifestanti per lo più pacifici.

Un altro manifestante di spicco, Shad Khali, ha definito giovedì la terza liberazione del paese, dicendo che era "l'apice di un mese e mezzo di keniani che chiedono responsabilità e governance secondo la legge". Molti giovani hanno criticato l'etichetta di "proteste anti-governative" usata dai media, insistendo che stanno marciando per i loro diritti come garantiti dalla costituzione.

La polizia ha avvertito che i criminali pianificavano di infiltrarsi nelle proteste del giovedì per commettere reati, promettendo di schierare personale di sicurezza adeguato. Il capo della polizia ad interim Gilbert Masengeli ha consigliato ai membri del pubblico "di prendere particolare cautela mentre si trovano in aree affollate che potrebbero diventare tumultuose".

Il presidente Ruto ha licenziato il suo gabinetto lo scorso mese dopo la pressione pubblica, ma ha riabilitato circa la metà dei ministri, suscitando nuove critiche. I legislatori hanno respinto solo uno dei 20 nomi presentati dal leader keniano al parlamento per la valutazione, compresi diversi politici dell'opposizione.

"Sono convinto che questo momento per costruire una forte squadra di rivali. Con la formazione di questo governo ampio che riunisce gli ex rivali politici in una squadra patriottica senza egoismo, sbloccheremo il potenziale del nostro paese che ci è stato negato a lungo dalla competizione factional e settaria", ha detto alla Casa dello Stato di Nairobi.

Le proteste in Kenya hanno ispirato manifestazioni simili in Uganda e Nigeria.

Le proteste in Uganda e Nigeria sono state influenzate dalle manifestazioni in corso in Kenya. Le questioni affrontate in Africa, come la corruzione e la cattiva governance, risuonano fortemente con molte persone in tutto il continente.

Leggi anche: