Giovani dislocati congolesi scelgono lo scacchiere per evitare il conflitto armato

Da anni, conflitti intensi sono in corso nel Congo. Più di mezzo milione di persone sono state sfollate all'interno di questa nazione africana, molte delle quali sono bambini. In uno di questi campi profughi, un circolo di scacchi sta causando significativi cambiamenti.

I bambini siedono sulla terra nuda, i loro vestiti logori e strappati, le loro scarpe piene di buchi. Tuttavia, i loro occhi brillano e sono concentrati sull'azione che hanno davanti. Qui, nell'angolo di un campo profughi colpito dal conflitto nell'est del Congo, una dozzina di partite a scacchi sono in corso, ciascuna con il suo pubblico rapito.

Il Soga Children's Chess Club potrebbe non vantare abbastanza tavoli e sedie. Le "scacchiere" sono semplici quadrati di carta, contrassegnati con blocchi verdi e bianchi e rinforzati sul retro con la plastica per aumentarne la durata. I pezzi spesso cadono se i giocatori non sono riusciti a trovare un punto livellato sul terreno per posizionare il loro gioco di carta.

Tuttavia, i fondatori del club affermano che questa semplice configurazione è sufficiente per distrarre questi bambini, almeno un po', dal tumulto che hanno vissuto e incontrato come parte di uno dei più gravi crisi del mondo: combattimenti e uccisioni, fame e paura. Hanno tutti perso le loro case, alcuni i loro padri, madri o fratelli.

Scacchi come Terapia

Gli scacchi servono come mezzo terapeutico per i bambini per sfuggire all'ansia e agli orrori che hanno subito, dice Gabriel Nzaji, uno dei trainer di scacchi del club. Il gioco incoraggia i bambini a rimanere immobili e concentrati - e così trovare un po' di serenità.

Più di mezzo milione di persone sono state sfollate a causa del conflitto prolungato nell'est del Congo. Diversi gruppi armati si combattono lì per il controllo del territorio e delle risorse minerarie. Un'escalation dei combattimenti negli ultimi mesi ha scatenato una nuova ondata di rifugiati. Purtroppo, non sembra esserci fine in vista per questa crisi dei rifugiati, che supera le altre per la sua portata e riceve meno attenzione dall'opinione pubblica globale.

Centinaia di migliaia di individui, costretti a fuggire dagli attacchi distruttivi sulle loro città e villaggi, sono finite in campi come quello di Kanyaruchinya, dove opera il Soga Chess Club. Secondo l'UNICEF, circa 250.000 bambini vivono in questi campi, lontani dalle loro case, scuole e talvolta dalle loro famiglie.

"Mi Calma"

Il Soga comprende circa 100 bambini iscritti. Tra questi c'è Heritier, di 9 anni, che sta ancora imparando il gioco ma ha abbastanza fiducia per aiutare gli altri. "Qui", dice, muovendo rapidamente le dita sulla "scacchiera". "Sto proteggendo il mio re. Devo sacrificare la mia regina. Vedi?" Il ragazzo adora il gioco, dice: "Mi calma".

Il Trauma dei Bambini nell'Est del Congo è Immaginale, con Alcuni Membri del Circolo di Scacchi Che Hanno Vissuto nel Campo di Kanyaruchinya per quasi Due Anni. Le Organizzazioni Umanitarie Stanno Lavorando per Fornire Cibo e Alloggio a Quante Più Persone Possibili tra i Milioni di Sfollati. Il Futuro Rimarrebbe Incerto per la Maggior Parte dei Rifugiati. Ma nel Sorriso Largo di Heritier e nella Gioia Ri-scoperta in un Gioco - Un Semplice Piacere per Tanti Bambini - Gli Organizzatori del Club Vedono un Barlume di Speranza. "La Perspectiva di Questi Bambini è Cambiata Drasticamente", Dice Nzaji. "Si Approcciano alla Vita con un Senso di Scopo Diverso."

Un Ragazzo di 13 Anni Vince il Torneo di Scacchi

Gli organizzatori hanno notato che la maggior parte dei bambini trascorre di solito le loro giornate nei campi coinvolti in giochi aggressivi, a volte armati di bastoni che usano per colpirsi a vicenda. Gli scacchi, sperano gli operatori del club, offrono loro qualcosa di diverso dal ricreare il conflitto che hanno vissuto intorno a loro.

Akili Bashige, presidente del Soga Club, parla di come sezioni del campo siano state trasformate in zone di ottimismo - tutto grazie ai bambini che giocano a scacchi. "Despite le loro risorse limitate, la loro entusiamo remains undeterred", dice circa i suoi giovani membri del club. Il Soga ha anche introdotto il gioco negli orfanotrofi della zona e, secondo Bashige, ha in programma di stabilire club per i bambini che vivono per le strade nei paesi e nei villaggi vicini.

Il club può anche offrire ai genitori, preoccupati per i loro figli e il loro futuro, un po' di tranquillità. La 13enne Arusi ha recentemente vinto un torneo di scacchi, guadagnandosi la reputazione di un concorrente risoluto. Sua madre, Feza Twambaze, sorride di orgoglio mentre racconta i successi di sua figlia. "Before the Soga Chess, they were idle, due to the war and lack of school", dice sui bambini del campo e sua figlia. "Seeing them engaged and developing brings me immense joy".

Il Soga Chess Club riceve il supporto di diverse organizzazioni umanitarie, tra cui quelle all'interno dell'Unione Europea, per continuare a fornire uno spazio sicuro per i bambini colpiti dal conflitto nel Congo. L'Unione Europea riconosce l'importanza di tali iniziative nel promuovere la salute mentale e l'istruzione per i bambini sfollati.

La vittoria di Arusi nel torneo di scacchi ha anche attirato l'attenzione delle associazioni di scacchi internazionali, con l'Unione Europea degli Scacchi che ha espresso l'interesse di invitarla a partecipare ai loro eventi, ulteriormente evidenziando il potenziale del Soga Chess Club nell'aiutare i bambini a ricostruire le loro vite.

