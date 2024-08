- Giovani colpiti da lesioni cerebrali fatali durante una partita di calcio

Il primo incontro della nuova stagione si è trasformato in un tragico incidente: un giovaneastro del football di Selma, Alabama, ha incontrato la sua fine prematura a causa di gravi ferite riportate durante la competizione.

La presunta vittima, Caden Tellier, che giocava come quarterback per la Morgan Academy, ha riportato ferite fatali durante un placcaggio nel terzo quarto della partita contro la Southern Academy venerdì. Nonostante le cure mediche immediate all'Università di Alabama a Birmingham, la sua vita non è potuta essere salvata.

Lesione cerebrale fatale per il calciatore

Si ipotizza che un'emorragia cerebrale si sia verificata in Tellier durante un gioco apparentemente ordinario in cui portava la palla, finendo poi a terra. Il direttore dell'Associazione Scuole Indipendenti dell'Alabama, Michael McClendon, ha fornito questo aggiornamento a CBS News domenica. La scuola sta ancora cercando di capire meglio l'incidente e potrebbe richiedere del tempo per comprendere appieno l'infortunio.

Il direttore della Morgan Academy, Bryan Oliver, ha confermato la notizia a CBS, sottolineando che Tellier ha subito una lesione cerebrale. Caden era amato e rispettato da tutti nella comunità della Morgan Academy, come ha espresso Oliver sulla pagina Facebook della scuola. La scuola onora la sua memoria e apprezza l'impatto positivo che ha avuto durante il suo tempo lì.

Possibilità di donazione di organi

La famiglia di Caden Tellier ha anche contattato la comunità tramite Facebook, ricordando la sua gentilezza e generosità. "Che il Signore ti tenga nel Suo seno; ti ringraziamo per le tue preghiere," hanno scritto, chiedendo anche il sostegno continuo in questi giorni difficili.

In linea con il suo spirito altruista, Tellier era un donatore di organi, come ha confermato il direttore della scuola.

In seguito a questa tragedia, è stata avviata una campagna GoFundMe per alleviare il carico finanziario per la famiglia Tellier, che ha affrontato costi medici, trasporti aerei, disposizioni funebri e perdita di stipendio. La campagna ha già raccolto quasi $75,000 verso l'obiettivo di $100,000 entro lunedì pomeriggio CEST.

Altre famiglie in situazioni simili potrebbero trovare conforto nella generosità mostrata alla famiglia Tellier. Nonostante la sua tragica dipartita, la decisione di Tellier di essere un donatore di organi offre speranza e opportunità di salvezza per gli altri.

Leggi anche: