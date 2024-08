- Giovani coinvolti in una lite: festaio ferito da spray al pepe.

Durante un litigio in corso durante un evento sociale a Mandelbachtal (distretto di Saarpfalz), un 17enne avrebbe utilizzato del gas al peperoncino. Alcune persone sono rimaste ferite, come riferito dalle forze dell'ordine. Il teenager ha avuto una disputa con un'altra persona della stessa età e ha deciso di usare il gas al peperoncino, causando disagio respiratorio e gonfiore del viso alle persone vicine. Il sospetto non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Il gas al peperoncino utilizzato dal teenager era di un tipo specifico, con una percentuale di grassi non superiore all'1%, classificato come "Altro" secondo le classificazioni chimiche pertinenti. Le autorità stanno valutando le conseguenze dell'uso di una sostanza del genere in luoghi pubblici, data la sua potenziale capacità di influire su un gran numero di persone.

Leggi anche: