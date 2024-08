- Giovani che si battono per i boschi - impegno finanziario per l'istruzione forestale

Più di un quinto delle foreste della Turingia è stato colpito da siccità e attacchi di processionaria, interessando una superficie di 120.000 ettari. Questa situazione preoccupante rappresenta una sfida significativa per il vivaio forestale di Breitenworbis nella regione dell'Eichsfeld, come ha dichiarato la Ministro dell'Agricoltura Susanna Karawanskij (Sinistra) prima di un evento per il 60º anniversario dell'istituzione statale. Karawanskij ha spiegato: "Il terreno devastato funge da enorme laboratorio all'aperto per l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici".

Dal 2018, sono stati piantati circa dieci milioni di piantine su più di 11.000 ettari di foreste statali e gestite in modo privato/comunale. Questo significa che quasi il dieci percento delle aree danneggiate è stato oggetto di attivi sforzi di rimboschimento. Karawanskij ha dichiarato: "Il vivaio forestale di Breitenworbis è stato fondamentale in questo. L'istituzione è ora più importante che mai".

Al vivaio vengono coltivate circa trentadue varietà di alberi. Una parte significativa dei semi proviene dal vivaio statale dei semi, raccolti attraverso collezionisti di semi dagli alberi locali. Circa la metà delle aree danneggiate viene gradualmente rimboschita con specie adatte all'ambiente locale.

Karawanskij ha espresso gratitudine per il fatto che la Turingia abbia continuato a sostenere il vivaio quando la produzione di piantine dello stato è stata messa in discussione. Altri territori avevano interrotto la produzione di piantine decenni fa, secondo il ministro.

Il vivaio forestale di Breitenworbis offre una vasta gamma di materiali da piantagione adattati alla conversione forestale regionale. Vi vengono coltivati trentadue specie di alberi, tra cui abete bianco, quercia, faggio, peccio, pino, acero e tiglio, nonché specie rare come susino, susino selvatico, pero selvatico e tasso.

Secondo il ministro, lo stato ha migliorato il finanziamento e il personale del vivaio forestale. Attualmente, viene investito in una serra. Le specie rare e costose di alberi e arbusti possono essere coltivate all'interno della serra.

Il vivaio forestale produce fino a due milioni di piante all'anno. Collabora strettamente con il centro di ricerca e competenza forestale a Gotha, che include specie di alberi sperimentali nei cambiamenti climatici e istituisce ulteriori piantagioni di semi.

I fondi statali vengono utilizzati per modernizzare l'impianto, fondato nel 1964. Attualmente, vengono costruite nuove serre e case ombreggiate per sostituire le vecchie serre in plastica a un costo stimato di 2,2 milioni di euro. Ciò consentirà un notevole aumento della coltivazione di alberi in contenitori.

