- Giovane vita tragicamente persa in un incidente: individuo al volante che lotta con le capacità di memoria

In un processo presso il tribunale di Francoforte per un incidente stradale che ha causato la morte di un bambino, l'imputato alla guida ha riferito di avere ricordi limitati dell'evento. Secondo la dichiarazione del suo avvocato al tribunale regionale di Francoforte, i bambini nel suo veicolo erano attivi poco prima della collisione. All'improvviso, ha notato un braccio sul volante, seguito dall'urto contro un albero.

L'incidente tragico si è verificato a giugno 2023, causando lesioni fatali a un bambino di 7 anni e lesioni gravi al suo fratellastro di 11 anni e all'autista.

Il 56enne imputato è accusato, tra gli altri capi d'imputazione, di aver messo in pericolo i minori causando la morte e di guida in stato di ebbrezza. Il suo tasso alcolico nel sangue era compreso tra il 1,85% e il 2,17%, e sembra che abbia preso i bambini senza il consenso. Il 11enne è suo figlio, ma condivide la custodia con la madre, che ne ha la responsabilità esclusiva. Purtroppo, il 7enne era suo fratellastro.

Le versioni degli eventi differiscono

Durante la prima udienza del processo, l'imputato, che sembra essere un alcolizzato, ha definito il 7enne il suo "caro amico" più volte, esprimendo il suo amore per lui come se fosse suo figlio. Ha descritto la loro famiglia come un "puzzle perfettamente incastrato".

Il padre del 7enne defunto ha fornito un resoconto alternativo. "Ha ignorato le nostre regole", ha testimoniato. La tensione era aumentata prima dell'incidente catastrofico. L'imputato aveva preso il 7enne dall'asilo senza permesso e aveva portato i due fratelli a casa troppo tardi. Aveva visto l'uomo guidare con i bambini seduti sui sedili.

Ha informato il 56enne e i due fratellastri la sera prima dell'incidente che non avrebbe lasciato i bambini con lui finché erano sotto la sua responsabilità. Sua moglie, la madre dei bambini, era via in quel momento.

Il giorno fatidico, lei tornò e si riposò mentre il marito e i ragazzi pulivano la loro auto in garage. L'imputato è riapparso improvvisamente, chiedendo di portare i bambini a fare un giro. Ha rifiutato, ma l'imputato sembrava aver capito. Sentendo sbattere le portiere dell'auto e accendersi il motore, è corso fuori e ha chiamato il nome di suo figlio, ma l'auto con l'uomo e i bambini è partita via.

Ha chiamato l'uomo più volte, e il 11enne ha risposto una volta, ma ha riagganciato dopo una breve conversazione. Sua moglie gli ha poi suggerito di recarsi sulla vicina strada Siesmayer. Aveva sentito parlare di un incidente lì e aveva una premonizione. Ha preso la bicicletta per raggiungere il luogo. Lì, la decappottabile dell'imputato aveva sbandato fuori strada, urtato l'unico albero e si era capovolta.

Stando all'atto d'accusa, nessuno degli occupanti aveva la cintura di sicurezza allacciata. Il 7enne era stato sbalzato dall'auto, colpito dal tetto dell'auto e è morto circa un'ora dopo in ospedale.

La 21ª Grande Camera Penale del tribunale regionale di Francoforte ha fissato diverse date successive e si attende il verdetto per settembre.

