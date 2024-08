- Giovane risuscitato in piscina

Un teenager di 17 anni è stato salvato dall'annegamento in una piscina di Monaco. Un testimone presente in piscina ha notato il ragazzo immobile sul fondo, come riferito dalle autorità. Un bagnino ha poi recuperato il teenager sul bordo della piscina, con l'aiuto di altri nuotatori che lo hanno estratto dall'acqua. Dopo i tentativi di rianimazione, il teenager è stato portato in ospedale di martedì. Le sue condizioni di salute attuali non sono state rese note. Inoltre, è ancora un mistero come sia finito in piscina.

