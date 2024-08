- Giovane motociclista muore dopo un incidente

Un motociclista di 17 anni è morto a causa delle ferite riportate in un incidente. Il giovane ha avuto un incidente domenica sulla strada federale 471 vicino a Bergkirchen (distretto di Dachau) e è morto mercoledì a causa delle sue ferite, come hanno riferito le autorità. La causa dell'incidente del teenager domenica era inizialmente sconosciuta. Il 17enne è stato quindi trasportato in elicottero in un ospedale.

La polizia è intervenuta sulla scena dell'incidente domenica per indagare sulle circostanze. L'ambulanza ha chiamato la polizia dopo aver notato la gravità delle ferite del motociclista.

