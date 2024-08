- Giovane indiano con gli arti mancanti: un arciere di 17 anni lotta per l'oro olimpico

Sheetal Devi: L'Arciere Che Sfida Le Probabilita

Di fronte a circostanze formidabili, il viaggio di questa atleta indiana non potrebbe essere più straordinario. Nata con la phocomelia, una condizione che la lascia senza braccia dalla nascita, non ha mai lasciato che questo ostacolasse la sua passione per il tiro con l'arco. Anzi, ha alimentato ancora di più la sua determinazione.

Devi ha sviluppato un metodo straordinario per scoccare le frecce. Prende una freccia con il piede, si allaccia una cintura in vita, nella quale infila la freccia sulla spalla destra. Dopo aver preso la mira sul bersaglio, si piega violentemente all'indietro con il busto e rilascia la freccia. Questa solitamente vola verso il bersaglio a 50 metri, spesso atterrando vicino al centro.

Alle Para Games asiatiche del 2022, Devi ha fatto storia segnando sei decimi consecutivi, un record nel tiro con l'arco, guadagnandosi l'oro. L'anno precedente, aveva vinto l'argento ai Campionati mondiali di tiro con l'arco paralimpico a Pilsen, in Repubblica Ceca, contro la turca Oznur Cüre. Incredibilmente, aveva iniziato a praticare questo sport solo 11 mesi prima di vincere la sua seconda medaglia ai Campionati paralimpici del mondo. Come seconda classificata, si è qualificata per i Paralimpici del 2024 a Parigi. Le ambizioni di Devi a Parigi sono ancora più grandi.

Con una determinazione incrollabile, Devi si allena incessantemente per le sue vittorie. Un video di YouTube che racconta la sua storia la mostra mentre spara frecce, sale le scale, si allena alle gambe in palestra - anche nelle prime ore del mattino. La perseveranza di Devi ha portato al riconoscimento. Il Comitato paralimpico asiatico l'ha nominata atleta giovane dell'anno 2023. Inoltre, il governo indiano l'ha onorata con il premio Arjuna per i suoi eccezionali risultati sportivi.

Ai Paralimpici, Devi mira al suo prossimo trionfo. Competendo nella classe aperta con un arco compound, attualmente detiene il primo posto nella classifica mondiale femminile. La BBC la cita: "Sono determinata a vincere l'oro". Guardando le medaglie che ha già vinto, trova la motivazione per conquistarne altre. "Ho appena iniziato", dice.

I Giochi paralimpici di Parigi si svolgeranno dal 28 agosto all'8 settembre, con la cerimonia di apertura alle 20:00. Parteciperanno oltre 4.400 atleti di 184 delegazioni. Sheetal Devi è tra loro e, nonostante la sua giovane età, si presenta come una forte contendente per una medaglia.

