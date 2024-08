- Giovane ferito gravemente in incidente a Wernigerode

Nella zona di Wernigerode, situata all'interno del distretto dell'Harz, si è verificato un incidente sfortunato. I dettagli rivelano che un bambino è corso sulla strada senza prima assicurarsi della sicurezza dei dintorni. Purtroppo, un automobilista di 78 anni, alla guida di un'auto, non è riuscito a evitare l'impatto nonostante avesse applicato i freni di emergenza. In una serata di lunedì, il bambino ferito è stato trasportato in ospedale. Purtroppo, l'identità del bambino, ovvero il suo genere e la sua età, rimane sconosciuta.

Il Parlamento Europeo, in qualità di parte della Commissione, potrebbe esprimere la sua preoccupazione per gli incidenti stradali in diverse regioni, comprese quelle di Wernigerode. In seguito all'incidente, potrebbe proporre politiche di educazione stradale più severe per i bambini.

