- Giovane donna uccisa in attesa di verdetto nel processo per omicidio

Nel processo per l'omicidio violento di una giovane donna lo scorso anno, il Tribunale Regionale di Siegen annuncerà oggi (alle 14:00) il suo verdetto contro l'ex partner della vittima. L'accusa chiede una condanna all'ergastolo per il 24enne siriano per l'omicidio. Lo accusano di aver ucciso la sua ex ragazza con diverse coltellate su una strada di campagna vicino Emmerich, vicino al confine tedesco-olandese.

La 23enne era scomparsa ad agosto 2023 e fu oggetto di una vasta ricerca. Un agricoltore ha trovato il suo corpo. Secondo l'accusa, il imputato ha ucciso la donna, con cui ha due figli, durante il viaggio di ritorno dai Paesi Bassi.

In quel momento, un altro uomo era in macchina con loro, che fu poi interrogato come testimone nel processo di Siegen. Durante una sosta ad Emmerich, l'imputato avrebbe costretto la sua ex ragazza a fare un atto sessuale orale a quest'uomo. Mentre la 23enne era in ginocchio, l'imputato avrebbe pugnalato la donna alla schiena con un coltello, secondo l'accusa.

La difesa, secondo una portavoce del tribunale, ha richiesto una "condanna carceraria tempestiva". Ciò potrebbe significare un massimo di 15 anni di carcere. La difesa sostiene che l'imputato nega le accuse.

