- Giovane di undici anni subisce un incidente di pugnalamento; il sospettato soffre di malattia mentale

Dopo l'omicidio brutale di un ragazzo di 11 anni su un campo da calcio in Spagna, le autorità suggeriscono la possibilità che il sospetto sia mentalmente instabile. L'individuo, catturato lunedì a Mocejón, vicino a Toledo, ha confessato il gesto durante l'interrogatorio, secondo i resoconti di RTVE e altri media. Ha descritto l'atto come se fosse stato commesso da un'altra persona, menzionando di aver visto "un'altra versione di se stesso". Il 20enne, senza preavviso, è apparso sul campo e ha accoltellato a morte il ragazzo con un oggetto tagliente davanti agli amici e agli spettatori del bambino. Quando sono arrivati i paramedici, il ragazzo aveva già subito un arresto cardiaco e non è stato possibile rianimarlo. È seguita una vasta caccia all'uomo per il sospetto, ma il movente dietro l'atto brutale rimane un mistero.

Il padre del ragazzo ha condiviso con i media che suo figlio era stato diagnosticato con un'impedimento mentale del 70%. I residenti locali che hanno parlato con la televisione spagnola hanno dichiarato: "Si percepiva che non era come gli altri, ma nulla di simile era mai stato previsto". L'incidente ha generato indignazione e profondo dolore in tutto il paese. Il Primo Ministro Pedro Sánchez lo ha definito un "crimine scioccante" e "tormento incomprensibile" sulla piattaforma X. È stato istituito un periodo di tre giorni di lutto a Mocejón.

Le autorità hanno espresso la loro preoccupazione per la stabilità mentale del sospetto, che ha affermato di vedere "un'altra versione di se stesso" durante l'incidente di omicidio. La comunità sconvolta sta lottando per capire perché il 20enne, che era noto per avere alcuni comportamenti strani, avrebbe commesso un atto così orribile e ucciso il ragazzo di 11 anni.

