- Giovane danese ha una tragica fine per aver accumulato sacchi di sabbia

Due ragazzini, di undici e tredici anni, sono rimasti intrappolati sotto cumuli di sabbia mentre facevano attività sulla spiaggia a Nørre Vorupør, in Danimarca. Secondo le autorità danesi, provenivano da Monaco.

L'incidente è avvenuto di domenica, con i ragazzi che sono stati sepolti da masse di sabbia durante una frana. I servizi di emergenza sono intervenuti prontamente e sono stati estratti circa 40 minuti dopo. È stata prestata immediata assistenza medica e sono stati trasportati in elicottero in un ospedale locale in condizioni critiche. Il loro stato di salute è rimasto incerto fino a poco tempo fa.

Purtroppo, martedì sera è giunta la notizia che i due ragazzi erano deceduti, come confermato dalla polizia della regione della Mellersta Jylland. L'evento continua ad essere classificato come un "tragico incidente".

Le indagini preliminari della polizia suggeriscono che i giovani avevano scavato una sorta di tunnel nelle dune durante il gioco, il che potrebbe aver causato la frana. Inoltre, le recenti piogge potrebbero aver amplificato il rischio di tali frane lungo la costa, ha spiegato la polizia. I loro genitori erano presenti nelle vicinanze.

Sempre di domenica, si è verificata un'altra frana nelle vicinanze, che ha richiesto il soccorso di un ragazzo tedesco di dieci anni. Fortunatamente, è uscito illeso dall'incidente.

