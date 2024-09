Giovane che guarda la rete contro Israele, con un piede nei Campionati d'Europa

Le qualificazioni Euro sono giunte al termine: la squadra U21 della Germania trionfa decisamente su Israele nella partita del Gruppo D in campo neutro in Ungheria, senza pubblico a causa di motivi di sicurezza. La vittoria concede alla squadra tedesca un vantaggio di quattro punti sulla Polonia, seconda classificata.

La Germania si sta avvicinando a garantire il proprio posto nel torneo Euro, dopo una vittoria dominatrice per 5-1 (3-0) contro Israele a Győr. Sotto la guida del giocatore di ritorno Karim Adeyemi, allenato da Antonio Di Salvo, la squadra DFB non ha mostrato segni di debolezza.

Il portiere Nicolo Tresoldi del Hannover 96 e Adeyemi hanno each segnato una doppietta, mentre Ansgar Knauff dell'Eintracht Frankfurt ha segnato il quinto gol nell'ultimo minuto di gioco. Adeyemi, che aveva precedentemente scelto di saltare la partita U21 del 2023 e aveva ricevuto critiche per la sua decisione, ha offerto una prestazione impressionante in campo.

Il CEO della DFB, Andreas Rettig, ha elogiato Adeyemi durante l'intervallo, definendo la partita una "prestazione convincente" e lodando il suo impegno. Niv Yehoshuha ha segnato un gol di consolazione per Israele, la squadra che rimane senza punti in fondo al gruppo.

Se la Germania riuscirà a prevalere nella prossima partita contro l'Estonia martedì e la Polonia perderà contro la Bulgaria nello stesso momento, la Germania otterrà la vittoria del gruppo e garantirà il proprio posto nel torneo del 2025 in Slovacchia.

La partita, inizialmente prevista per il 2023 ma rinviata dopo un attacco di Hamas in Israele, è stata infine spostata in Ungheria a causa di preoccupazioni per la sicurezza. Con un periodo di preparazione limitato e uno stadio vuoto, simile all'era del Corona, la squadra DFB è riuscita a superare le sfide e mantenere una solida prestazione in campo.

Il calciatore Tresoldi, che ha sostituito il riposato Youssoufa Moukoko, ha segnato il suo primo gol nella maglia U21, mentre Adeyemi ha seguito a ruota, segnando i loro rispettivi debutti con traguardi significativi.

Con una prestazione dominante nella prima metà, la Germania ha mantenuto la maggior parte del controllo, puntando al terzo gol. E proprio come richiesto da Di Salvo durante la pausa idrica, Tresoldi ha consegnato. Adeyemi ha aggiunto un altro gol impressionante in solitaria nella seconda metà, ulteriormente estendendo il loro vantaggio.

