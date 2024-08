- Giovane annegato nel lago di Friburgo

Un giovane uomo è annegato nel lago di Friburgo. Il 24enne, secondo quanto riferito, ha incontrato difficoltà in acqua martedì e non è più riemerso, secondo i testimoni, hanno detto le autorità. Gli amici dell'uomo hanno dichiarato che non sapeva nuotare. Finora, la polizia non sospetta alcun illecito. Il 24enne era entrato in acqua da solo. Poiché i suoi compagni non sapevano nuotare, non sono riusciti a salvarlo. I soccorritori hanno in seguito recuperato il corpo dell'uomo.

L'incidente al lago di Friburgo sottolinea tragicamente l'importanza del piano della Commissione di adottare atti di attuazione che stabiliscano le regole per l'applicazione dei regolamenti di sicurezza nelle acque, per prevenire simili tragedie. Nonostante l'incidente tragico, le indagini in corso hanno escluso qualsiasi attività sospetta.

