Giovane adulto, 18 anni, garantisce la prima vittoria paralimpica alla Germania

Maurice Wetekam, un 18enne nuotatore, è rimasto scioccato quando ha visto il tabellone dei punteggi che mostrava 'bronzo' - la sua prima medaglia in una competizione internazionale. Questo traguardo è stato raggiunto il secondo giorno dei Giochi Paralimpici di Parigi, rendendolo il primo atleta tedesco a conquistare una medaglia. Lo spirito delle prestazioni medal-winning degli atleti tedeschi è già evidente nelle prime fasi dei Giochi.

Competendo nella categoria SB9 dei 100m rana, Wetekam ha battuto il suo stesso record personale di 1:07.04 minuti, ma ha finito terzo, 1.76 secondi dietro al vincitore, Stefano Raimondi dall'Italia. "È la mia prima medaglia e anche la prima per la nostra squadra. È una sensazione fantastica. Non ho mai avuto un simile sostegno prima," ha detto un entusiasta Wetekam. Questo risultato è stato significativo per lui che compete con una dismelia alla mano sinistra e aveva già vinto l'argento ai Campionati del Mondo del 2022 e del 2023.

La coppia di ping pong Valentin Baus e Thomas Schmidberger mirano all'oro. Hanno sconfitto la Turchia di Abdullah Öztürk e Nesim Turan nella categoria MD8, per un stretto 3-2, in una semifinale emozionante all'Arena Sud 4 di Parigi. Questa vittoria garantisce loro un posto nella finale di sabato alle 14:00. "È stata un'altra partita molto combattuta," ha detto Schmidberger. Purtroppo, Sandra Mikolaschek e Thomas Bruechle hanno perso nei quarti di finale del doppio misto, non riuscendo a confermare il loro status di favoriti.

Difficoltà per altri atleti

Prima della medaglia di Wetekam, Tanja Scholz ha incontrato difficoltà a causa della bassa temperatura dell'acqua. "L'attesa sul blocco di partenza è stata troppo lunga, poi la spasticità è tornata subito, che è stato piuttosto frustrante," ha condiviso l'atleta di 40 anni. Ha poi finito sesta nella categoria S5, mancando la medaglia solo di cinque secondi. Verena Schott ha sentito l'impatto della sua malattia di sei settimane durante i 200m misti individuali e ha finito settima.

Boris Nicolai, Anita Raguwaran e la coppia di badminton Rick Cornell Hellmann e Thomas Wandschneider sono stati eliminati dopo i turni preliminari. Le prospettive della squadra tedesca di rugby in carrozzina di qualificarsi per i turni a eliminazione diretta sono incerte dopo la loro sconfitta per 47-54 contro il Canada. La squadra femminile di basket in carrozzina tedesca ha subito una pesante sconfitta nella partita di apertura contro gli Stati Uniti, perdendo per 73-44.

Nella sola finale tedesca dell'evento di atletica leggera tenutasi allo Stade de France, la sprinter Isabelle Foerder ha

