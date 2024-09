- Giovane, 18 anni, che infligge danni ai passeggeri del treno con calci e morsi.

Un conducente di treno è stato ferito a Lauda-Königshofen (distretto di Main-Tauber) durante un controllo dei biglietti. Un 18enne indisciplinato, sprovvisto di un biglietto valido, ha reagito in modo aggressivo al controllo su un treno regionale lo scorso venerdì. Come riportato dalla polizia federale, il giovane ha colpito il conducente in viso, ha sferrato calci immotivati all'addome e al petto del 55enne e lo ha morso sulla mano. Purtroppo, l'uomo ha dovuto essere ricoverato per le sue ferite. Sono in corso indagini per valutare eventuali accuse di lesioni personali e truffa.

