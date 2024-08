- Giovane, 18 anni, arrestato a seguito di un incidente di pugnalamento a Dorsten

Mercoledì sera, un 19enne è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio dopo un'aggressione con un coltello ai danni di un 23enne a Dorsten. La polizia di Recklinghausen e la procura di Essen hanno aperto un'indagine. Secondo le autorità, il giovane avrebbe prima aggredito verbalmente la vittima e poi, senza preavviso, l'avrebbe accoltellata. La vittima è stata trasportata in ospedale con diverse ferite da taglio, ma non è in pericolo di vita.

Il sospetto è fuggito inizialmente, ma è stato catturato giovedì pomeriggio, secondo gli ultimi aggiornamenti della polizia. Le indagini sullo sfondo dell'incidente sono ancora in corso.

Il giovane fermato è attualmente in custodia per essere interrogato in merito all'aggressione con il coltello. Le autorità stanno collaborando con le forze dell'ordine locali per un'indagine approfondita.

