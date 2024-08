- Giovane, 15 anni, arrestato dopo un incidente di pugnalamento a Solingen.

Un minore di 15 anni è in custodia a causa del suo presunto coinvolgimento in un incidente di accoltellamento a Solingen. Le autorità stanno esaminando se ci sia un collegamento con il crimine, rivelando i loro sospetti in una conferenza stampa a Wuppertal. Al momento, il teenager è accusato di non aver denunciato i trasgressioni pianificate. Secondo i testimoni oculari, un individuo non identificato avrebbe parlato delle sue intenzioni con il minore, in linea con l'atto criminale.

Tuttavia, gli investigatori devono ancora determinare se questa persona sia il vero colpevole. I testimoni della conversazione non hanno visto il crimine avvenire. Al momento, non è stato individuato alcun probabile colpevole.

L'incidente a Solingen ha suscitato preoccupazione in Germania a causa della sua vicinanza a Wuppertal. Il sospetto, un minore, sarebbe originario della Germania.

