Giorno più caldo mai registrato - possibili forti tempeste

L'alta estate è al culmine: sta diventando caldo e umido. La soglia dei 35 gradi è stata raggiunta in molti luoghi. Nel pomeriggio ci sono temporali forti.

Cieli azzurri e tanto sole - poi tempeste: oggi potrebbe essere il giorno più caldo dell'anno finora in molte parti della Germania. Soprattutto nell'ovest, le temperature stanno salendo ben oltre i 30 gradi, con alcuni luoghi che raggiungono addirittura i 40, secondo i meteorologi di ntv. Aria molto calda o calda sta soffiando dal sud-ovest, diventando gradualmente più umida - rendendo l'aria molto afosa nell'ovest, nord-ovest e lungo il Reno alto, superiore e medio.

La giornata è iniziata per lo più soleggiata, con temperature che variavano da 25 a 37 gradi in alcuni luoghi. Nel pomeriggio, i primi temporali, a volte forti, si stanno spostando dal sud-ovest. Dove c'è tempesta, c'è il rischio di forti piogge e grandine fino a cinque centimetri di diametro. Tuttavia, nell'est, il tempo rimarrà soleggiato per tutta la giornata.

Il mercoledì, l'attività delle tempeste si sposterà verso est. Entro giovedì, la situazione dovrebbe calmarsi di nuovo.

Ieri, le temperature sono già salite ben oltre i 30 gradi. Nella rete di misurazione del Servizio Meteorologico Tedesco, la stazione di Ahrweiler è stata la più calda del paese con 35,7 gradi. E la scorsa notte è stata la più calda dell'anno finora, con Unna che ha registrato un minimo di 24,7 gradi, seguita da Essen a 24,4 gradi e Bochum a 24,1 gradi.

Le temperature elevate hanno reso questo il giorno potenzialmente più caldo dell'anno per molte regioni della Germania. Nonostante il caldo, le previsioni del tempo indicano che la Germania, in particolare l'ovest, potrebbe raggiungere temperature superiori ai 40 gradi Celsius.

