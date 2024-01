Giornata mondiale dell'AIDS: 5 modi per fare la differenza

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità , oltre il 30% delle nuove infezioni da HIV avviene in persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Insieme al crescente numero di bambini infettati alla nascita, circa 5 milioni di giovani vivono oggi con l'HIV.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, "si stima che alla fine del 2021 circa 38,4 milioni di persone vivranno con l'HIV".

La CNN Impact Your World ha parlato con due attivisti dell'AIDS di alto profilo su cinque modi in cui tutti noi possiamo svolgere un ruolo nella prevenzione dell'HIV e dell'AIDS tra i giovani.

1. Conoscere il proprio stato

Conoscere il proprio stato di sieropositività è fondamentale. Alcune persone pensano di conoscere il proprio stato perché hanno fatto un test dell'HIV a un certo punto. Ma l'HIV può essere trasmesso in qualsiasi momento attraverso il sangue, lo sperma, i fluidi vaginali o persino il latte materno di una persona infetta.

Deondre Moore è un attivista per l'HIV/AIDS di 28 anni. Il virus gli è stato diagnosticato all'età di 19 anni.

A Deondre Moore, ambasciatore della Elizabeth Taylor AIDS Foundation, è stato diagnosticato l'HIV a 19 anni.

"Se conosci il tuo stato, questo ti dà potere", ha dichiarato Moore alla CNN. "Questo protegge te, protegge il prossimo e ti aiuta a orientarti e a sapere cosa fare dopo".

Conoscere il proprio stato dimostra che ci si preoccupa di se stessi e dei propri partner sessuali. Il CDC suggerisce a chiunque abbia rapporti sessuali non sicuri o condivida aghi da droga di sottoporsi al test almeno una volta all'anno.

Strumenti online come AIDS Vu forniscono informazioni e risorse specifiche a livello geografico per effettuare il test.

2. Stop allo stigma

Molte persone hanno paure, pregiudizi e atteggiamenti negativi nei confronti dell'HIV e dell'AIDS che potrebbero non avere radici nei fatti. I fatti: lo stigma porta alla discriminazione, che può emarginare la comunità affetta da HIV.

Moore, 24 anni, ripensa alla sua diagnosi avvenuta nel 2014. È stato allora che ha capito di dover superare i propri pensieri e le proprie idee sbagliate sull'HIV.

Tutto ciò che ho sentito è stato: "Probabilmente morirai presto". Questa era la mancanza di educazione che avevo".

Ashley Rose Murphy ha trascorso diversi mesi in coma mentre lottava con l'HIV da neonata.

Ashley Rose Murphy, 20 anni, è nata con l'HIV, esposto dalla madre naturale infetta nel grembo materno.

Ashley Rose Murphy, 24 anni, è nata con l'HIV. Oggi gira il mondo per difendere i giovani affetti da HIV e AIDS.

Murphy è ora ambasciatrice della Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. Sia lei che Moore concordano sul fatto che esiste un divario generazionale tra le persone che erano in vita quando la malattia era considerata una condanna a morte e quelle nate successivamente.

"Questi genitori sono più che consapevoli di ciò che è successo negli anni '80 e sono spaventati", ha detto Murphy. "C'è molta vergogna e silenzio su quel periodo.

"D'altra parte, la mia generazione non era viva durante gli anni '80, quindi non comprende appieno l'epidemia di AIDS".

Moore ha aggiunto: "Per diminuire lo stigma, per eliminare l'idea che l'HIV sia come negli anni '80, dobbiamo parlarne".

Entrambi hanno detto che le idee sbagliate e lo stigma intorno all'HIV sono ciò che li spinge a sostenere pubblicamente la causa dell'AIDS.

Moore ricorda quando ha detto a sua madre che voleva dire alla chiesa della sua città natale della sua condizione di sieropositività.

"C'era così tanto stigma intorno alla condivisione che lei aveva paura", ha ricordato. "Aveva paura di come la gente mi avrebbe trattato, aveva paura di come sarebbe stato recepito dal mondo esterno".

Nonostante i timori della madre, Moore ha raccontato la sua storia. Ciò che lo alimenta ora è l'impatto che ha avuto sui giovani del suo Stato natale, il Texas.

"Sono diventato un effetto domino che continua ad andare avanti", ha detto Moore alla CNN. "Penso sempre a cosa posso fare affinché i bambini o i giovani non debbano crescere preoccupandosi dell'HIV per tutta la vita".

Anche voi potete svolgere un ruolo essenziale nella riduzione dello stigma e della discriminazione offrendo sostegno alle persone che vivono con l'HIV e parlando contro miti e stereotipi.

3. Educare se stessi e diffondere la notizia

Mentre era al liceo, Murphy ha viaggiato per il mondo parlando di HIV e AIDS. Una volta il suo insegnante di salute le chiese di scrivere un saggio sui suoi discorsi.

"Avevo detto che sono molto sana, che ho un grande futuro, che posso crescere, avere figli e una famiglia", ha ricordato Murphy. "Quando la mia insegnante l'ha letto ha detto: 'Non lo sapevo'. Ho dovuto educare l'educatore".

L'educazione svolge un ruolo cruciale nella lotta all'HIV e all'AIDS. I giovani che conoscono meglio l'HIV/AIDS sono più propensi a fare il test. L'educazione scolastica all'HIV/AIDS è una strategia di intervento ben collaudata. Ma non è sempre disponibile.

"Molte scuole pubbliche negli Stati Uniti non impartiscono un'educazione sessuale completa e inclusiva", ha detto Moore.

Sia Murphy che Moore suggeriscono di parlare con il proprio medico di famiglia e di trovare risorse credibili per le informazioni, come HIV.gov e sostenitori come loro. "Spero che la mia voce rompa gli stigmi e istruisca le persone", ha detto Murphy.

4. Diventa un alleato

Ci sono alcune semplici cose che si possono fare per essere alleati della comunità affetta da HIV.

Murphy ha detto che una parte importante è includere il problema nelle normali conversazioni.

"Essere in grado di parlare con disinvoltura dell'HIV ed essere il più possibile a proprio agio nel discuterne a poco a poco può renderlo una parte normale della conversazione", ha detto.

Diventare un ascoltatore attivo che possa offrire sostegno e rassicurare sul fatto che l'infezione è gestibile.

Incoraggiate i pazienti affetti da AIDS e HIV a seguire i loro protocolli medici. Un trattamento adeguato e precoce dell'HIV può fare la differenza nella progressione dell'AIDS.

"È nel vostro stesso giardino", ha detto Moore. "Più le persone conoscono questi fatti, più possono raccontarli alla gente".

5. Donare alle cause legate all'AIDS

Le associazioni benefiche legate all'HIV e all'AIDS mirano a prevenire nuove infezioni incoraggiando comportamenti sessuali più sicuri e distribuendo metodi di prevenzione (come preservativi, farmaci, ecc.). Anche se nessuno di questi può curare l'HIV o l'AIDS, alcune organizzazioni benefiche finanziano anche la ricerca di una cura. Ecco alcune organizzazioni benefiche approvate da Impact Your World che potete sostenere.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com