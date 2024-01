Giornata finale emozionante al PGA Championship, con Mito Pereira che guida il gruppo di giovani promesse all'inseguimento

Gli appassionati potrebbero assistere a un'emozionante giornata finale domenica, dopo un terzo giro intrigante che ha lasciato la situazione in bilico.

Il numero 100 del mondo Mito Pereira è in testa al gruppo degli inseguitori con tre colpi di vantaggio dopo aver realizzato un one-under 69, e guida il major con un punteggio di nove-under dopo 54 buche.

Pereira, un rookie che non ha ancora vinto sul PGA Tour, ha preso un vantaggio di quattro colpi dopo cinque buche, ma una serie di quattro bogey in cinque buche lo ha riportato in fondo al gruppo.

I due birdie alla 13ª e alla 14ª hanno nuovamente allungato il vantaggio, mostrando un equilibrio e una determinazione che smentiscono l'esperienza del 27enne cileno. E ha concluso il suo giro nel modo perfetto, tirando un putt da 20 piedi per deliziare i fan.

Giocando il suo primo PGA Championship, Pereira è a sole 18 buche dal conquistare una vittoria importante e completare una storia da favola.

E ha un gruppo di giovani giocatori, tutti inesperti di major, alle calcagna.

Inseguimento

Pereira ha beneficiato di un gioco irregolare da parte di Will Zalatoris sabato.

Il giovane americano ha giocato nell'accoppiamento finale con Pereira, dopo aver chiuso venerdì al secondo posto della classifica, ma ha faticato in un clima più freddo e ventoso.

Il 25enne ha lottato tutto il giorno con il driving e il putting, non riuscendo a centrare i fairway e mancando alcuni putt che di solito avrebbe dovuto realizzare.

Zalatoris ha segnato quattro bogey - e nessun birdie - nelle prime nove buche e due birdie e un altro bogey nelle ultime nove, chiudendo con un 3-over 73 e 6-under per il torneo.

Altrove, Matt Fitzpatrick ha disputato un terzo giro brillante per trascinarsi in gara nel round finale.

Il giovane giocatore britannico ha chiuso con un tre-under 67 per terminare con un totale di sei-under. Sarà la prima volta che entrerà tra i primi 10 nel giro finale di un major.

Fitzpatrick, che sta cercando di diventare il primo inglese a vincere il PGA Championship dopo Jim Barnes nel 1919, è entrato in forma negli ultimi mesi, grazie al lavoro svolto durante la bassa stagione.

"Il mio driving era già un buon punto di forza l'anno scorso e il putting è sempre stato un mio punto di forza", ha dichiarato ai media.

"Abbiamo apportato delle modifiche al mio gioco corto e ai miei ferri durante l'inverno. Finora mi sembra che abbiano dato i loro frutti. Credo che la cosa più importante per me sia che i risultati lo hanno dimostrato, ma lo sento anche nel mio gioco. Sento di poter colpire i colpi che voglio vedere e finora è stato un buon anno".

I primi quattro classificati sono completati da Cameron Young, che ha realizzato un eccellente 67 e ha concluso la giornata con un punteggio di cinque colpi.

Young, che non ha ancora vinto sul PGA Tour, sta giocando il suo primo PGA Championship ed è la prima volta che si qualifica per il weekend di un major.

Dopo un bogey iniziale nel suo giro, tre birdie lo hanno catapultato in cima alla classifica. Ma è stato un eagle alla buca 17 a trasformare il suo giro da mediocre a eccellente e a farlo giocare in uno degli accoppiamenti finali di domenica.

Fonte: edition.cnn.com