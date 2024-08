Giornalista condivide gli aggiornamenti sul rapido progresso delle forze russe

Ieri, ci sono stati 63 attacchi sulla linea del fronte di Pokrovsk, come riferito dalla giornalista di ntv Nadja Kriewald dall'Ucraina orientale. Ha parlato con i team di evacuazione diretti verso un villaggio ucraino, ma la missione sembra essere fallita - l'esercito russo aveva già rivendicato l'area.

15:33 La Russia condanna i giornalisti americani a KurskL'agenzia di stampa russa Tass ha annunciato che un diplomatico statunitense di alto livello è stato convocato dalla Russia. Questo passo è una risposta alle "azioni provocatorie" dei giornalisti americani nella regione di Kursk, ha dichiarato la Russia. La protesta diplomatica afferma che questi giornalisti sono entrati illegalmente in un'area dove le forze ucraine avevano recentemente lanciato un'offensiva. La Russia intende processarli.

15:10 Il commissario tedesco condanna la propaganda russa nella Germania orientaleIl commissario federale per la Germania orientale, Carsten Schneider, ha espresso la sua sorpresa di fronte a certi punti di vista sulla Ucraina tra i tedeschi. "È sconcertante come alcune persone in entrambi i settori est e ovest parlano dell'Ucraina e degli ucraini," ha detto Schneider ai giornali della Società editoriale di Nuova Berlino. Ha notato che la propaganda russa spesso raggiunge queste regioni, specialmente la Germania orientale. Schneider ha sottolineato che la sopravvivenza dell'Ucraina è in gioco in questo conflitto.

14:48 La scarsità di risorse dopo la spinta a Kursk viene incolpata dei guadagni della RussiaUn comandante ucraino ha detto al "Financial Times" che l'avanzata russa nell'Ucraina orientale è in parte dovuta al riallocamento delle risorse di Kiev verso il nord. Di conseguenza, i soldati ucraini devono nuovamente razionare i proiettili d'artiglieria - una pratica che non hanno più utilizzato dal momento in cui il Congresso degli Stati Uniti ha interrotto l'aiuto all'Ucraina. I proiettili sono stati invece dati ai soldati deployment in the Russian region of Kursk.

14:26 L'esperto di valute: la spinta a Kursk segnala uno spostamento nella dinamica del potere di MoscaL'esperto del Cremlino Rainer Munz ritiene che la spinta ucraina a Kursk potrebbe accelerare o almeno rendere visibile lo spostamento generazionale all'interno dell'apparato del potere di Mosca. Tuttavia, il potere del presidente russo rimane indisturbato.

14:01 Avvertimento dopo l'attacco russo a Ternopil: livelli di cloro elevati rilevatiLe autorità locali di Ternopil, nell'Ucraina occidentale, hanno avvertito i residenti sui livelli di cloro aumentati nell'aria dopo un attacco russo a un sito industriale. Secondo il giornale ucraino "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, a capo del centro regionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha consigliato di limitare le attività all'aperto e di tenere le finestre chiuse a causa dei livelli di cloro tra 4 e 10 volte superiori al solito. L'attacco notturno ha preso di mira un deposito di carburante e lubrificanti, causando un incendio in una struttura non specificata. Non sono state segnalate vittime o feriti.

13:39 Mosca riferisce la cattura di un paese della New York nella regione di DonetskSecondo il ministero della Difesa russo, le forze russe hanno preso il controllo del paese della New York nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale. Le truppe hanno sequestrato "uno dei più grandi insediamenti vicino a Torez, il centro logistico strategico di Novogorіvka," ha detto il ministero, utilizzando il nome sovietico della città, che è stata rinominata New York nel 2021 a seguito degli sforzi degli attivisti ucraini. Situato circa sei chilometri a sud di Torez, che è stato il bersaglio degli attacchi russi per settimane, il paese ha una storia che risale ai coloni tedeschi.

13:01 Soldato russo disertore ha spiato per l'UcrainaL'intelligence militare ucraina (HUR) ha rivelato che un soldato russo che è disertato in Ucraina si è impegnato in attività di spionaggio e ha ferito il suo comandante. Prima di fuggire, il soldato, in codice "Silver", ha ferito il suo comandante con una granata a Ocheretyne, nell'Oblast di Donetsk. Si presume che abbia condiviso informazioni sulle truppe russe e sui loro operativi con la "Legione della libertà della Russia" e il progetto "HUR voglio vivere".

12:23 Il Parlamento ucraino vota per bandire la Chiesa ortodossa pro-russaIl Parlamento ucraino ha fatto un passo avanti nel piano per bandire la Chiesa ortodossa russa-allineata. I deputati ucraini hanno approvato un disegno di legge che proibisce alla Chiesa ortodossa russa di operare sul territorio ucraino. I tribunali sono anche attesi per bandire le organizzazioni religiose legate alla Chiesa ortodossa russa. Kiev ha accusato la Chiesa ortodossa ucraina di servire come piattaforma per l'influenza russa nel paese e di sostenere l'invasione dell'Ucraina.

11:51 Più di 500 pompieri combattono un grande incendio in un deposito di oli nel russo RostovCirca 500 pompieri stanno lottando contro un grande incendio in un deposito di oli nella regione meridionale russa di Rostov. L'incendio ha interessato un'area di circa 10.000 metri quadrati, con diversi serbatoi di diesel attualmente in fiamme, come dichiarato da Valery Gornitsky, a capo di Proletarsk, come riportato dall'agenzia di stampa TASS. Gornitsky ha ulteriormente specificato che non c'è alcun pericolo immediato di esplosioni, alcun rischio per la popolazione e nessuna necessità di evacuazioni. Quattro aerei antincendio e più di 520 pompieri stanno partecipando all'operazione. Gornitsky ha spiegato che gli aerei sono essenziali a causa del calore intenso che impedisce ai veicoli di avvicinarsi all'incendio. Almeno 41 pompieri hanno subito ferite, con 18 che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

11:08 Struttura industriale e serbatoio di carburante colpiti a Ternopil ucraina dagli attacchi aerei russiLe autorità ucraine hanno confermato che una struttura industriale e un serbatoio di carburante sono stati colpiti nella regione di Ternopil durante gli ultimi attacchi aerei russi. Le immagini della televisione ucraina hanno mostrato una densa colonna di fumo che si levava sopra Ternopil, portando le autorità locali a consigliare ai residenti di restare al chiuso. Più di 90 pompieri stanno lavorando per spegnere l'incendio, con la situazione ora sotto controllo, secondo l'amministrazione regionale di Ternopil.

10:41 L'ex diplomatico russo Bondarev critica Putin per il "comportamento da codardo"In un articolo ospitato su ntv.de, Boris Bondarev, ex diplomatico russo, critica aspramente il Presidente Vladimir Putin per il suo "comportamento da codardo". L'immagine di Putin come un avversario imbattibile è stata intaccata dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La rapida conquista prevista in pochi giorni non si è materializzata. Recentemente, Mosca è sembrata sorpresa e sopraffatta dall'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. "Putin è spaesato di fronte a una minaccia reale e non sa come rispondere. Non dimostra nemmeno lo spirito combattivo di un topo in trappola, ma si comporta da codardo", afferma Bondarev. Il diplomatico dissidente critica anche aspramente i politici occidentali per la loro politica di proibire all'Ucraina l'utilizzo di armi consegnate sul territorio russo. "Si deve affrontare Putin con fermezza". Discute le preoccupazioni dell'Occidente sull'"escalation" come infondate. "'L'escalation' è già in corso - l'opposizione a Putin ha penetrato il territorio russo! Ma lui non reagisce affatto", sottolinea Bondarev.

10:13 L'Ucraina riferisce cinque morti civili e oltre 20 feriti negli attacchi russiLe autorità ucraine hanno confermato che cinque civili sono morti e almeno 22 sono rimasti feriti, tra cui un bambino, negli attacchi russi nelle ultime 24 ore.

09:37 Deposito di carburante russo in fiamme: le immagini satellite mostrano l'ampiezza dell'incendioLe forze ucraine hanno bombardato un grande deposito di carburante a Proletarsk, nella Russia meridionale, con droni domenica mattina. L'incendio è proseguito anche un giorno dopo, con più di 40 pompieri rimasti feriti, secondo le autorità locali. Le immagini satellite mostrano anche l'ampiezza dell'incendio.

09:16 Kiev afferma che oltre 1300 soldati russi sono stati uccisi in un giornoLe cifre ufficiali di Kiev indicano gravi perdite tra le file russe: oltre 1300 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un solo giorno. Secondo il ministero della Difesa ucraino, un totale di 601.800 soldati russi sono stati classificati come "eliminati" dal'inizio della guerra a febbraio 2022. Il rapporto quotidiano del ministero sulle perdite russe sottolinea che il nemico ha perso 5 carri armati (8518) dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Dall'inizio del 2022, l'Ucraina ha segnalato oltre 16.500 veicoli corazzati e oltre 13.800 droni non più in possesso dell'esercito russo o distrutti. Purtroppo, queste cifre non possono essere indipendentemente confermate. La Russia rimane silente sulle sue perdite in Ucraina.

**08:47 Biden difende la resistenza dell'Ucraina: "Nessun presidente dovrebbe inchinarsi ai dittatori""Nessun presidente dovrebbe inchinarsi ai dittatori", ha detto Joe Biden. Parlando durante la prima sera della Convention Nazionale Democratica, secondo il "Kyiv Independent", il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Putin pensava di conquistare Kiev in tre giorni. Sono passati tre anni e l'Ucraina è ancora libera". Biden ha contrapposto il suo impegno per una NATO robusta e un'Ucraina autogovernata all'ex presidente Donald Trump, che aveva elogiato il presidente russo Vladimir Putin. "Nessun comandante in capo dovrebbe mai inchinarsi ai dittatori", ha ripetuto Biden.

08:31 La Russia bombarda l'Ucraina con raid aerei notturniLe forze russe hanno nuovamente preso di mira l'Ucraina con raid aerei notturni, secondo le fonti militari ucraine. Nove regioni, comprese quelle centrali, settentrionali e meridionali del paese, sono state attaccate, con tre missili e 25 droni abbattuti, secondo l'aeronautica ucraina su Telegram. Si tratta del quinto attacco missilistico su Kiev di questo mese, ha spiegato il comando militare. In totale, sono stati segnalati 41 allarmi aerei a Kiev questo agosto. Solo ieri, il comando militare ha segnalato l'intercettazione di un attacco con droni su Kiev.

In sintesi, il testo rimane invariato, senza modifiche significative nel contenuto o nel significato. Continua a riguardare gli eventi attuali, inclusi gli incendi di depositi di petrolio, gli attacchi a strutture industriali e i conflitti in Ucraina e Russia. La riformulazione è minima e l'essenza del contenuto originale rimane intatta.

07:52 Risposta militare: respinto l'attacco missilistico russo su Kiev - Nessun danno segnalato Questa mattina, le forze russe hanno apparentemente attaccato Kiev dalla direzione nord con missili, secondo il messaggio del canale Telegram dell'amministrazione militare di Kiev. "Sembra che il nemico abbia attaccato Kiev dalla direzione nord, probabilmente utilizzando missili balistici come l'Iskander. Questo è il quinto attacco missilistico su Kiev di questo mese!", si legge nella dichiarazione. I missili sono stati apparentemente abbattuti dalle forze di difesa aerea sulla periferia della città. Al momento, non sono stati segnalati danni o vittime a Kiev.

07:38 Il Belarus: Lukashenko invia ulteriori truppe e aerei al confine con l'Ucraina Secondo il maggior generale Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse, la Bielorussia ha dispiegato ulteriori truppe e aerei di difesa aerea al confine con l'Ucraina, come riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Questa notizia arriva poco dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato di aver inviato un terzo delle forze armate del paese al confine quest'estate. Lukashenko ha affermato che la presenza militare vicino al confine è dovuta a un malinteso tra Bielorussia e Ucraina. In una trasmissione televisiva in diretta, Lukyanovich ha dichiarato che aerei militari, missili antiaerei e unità radioelettroniche sono stati trasferiti al confine. Kiev non ha ancora verificato le affermazioni di Lukyanovich circa ulteriori truppe e armi bielorusse al confine. Più di una settimana fa, il servizio di frontiera di stato ucraino ha riferito che non c'erano segni di accumulo di truppe lungo il confine bielorusso, nonostante l'ordine di Lukashenko.

07:24 ISW: Russia Sposta 5.000 Soldati a KurskL'Istituto degli Stati Uniti per lo Studio della Guerra (ISW) afferma che il dispiegamento di truppe russe da altre sezioni del fronte alla regione di Kursk è stato necessario a causa delle attività delle truppe ucraine nell'area. "Le forze russe hanno inviato soldati supplementari nell'Oblast' di Kursk sin dall'inizio dell'avanzata ucraina, potenzialmente trasferendo più di 5.000 truppe nella regione", sostengono gli analisti.

06:54 Zelensky: Il Secondo Summit per la Pace in Ucraina è ImperativoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i suoi diplomatici ad affrettare i preparativi per il secondo summit per la pace in Ucraina che si terrà quest'anno. In un incontro con i capi delle missioni diplomatiche straniere in Ucraina, intitolato "Diplomazia di Guerra: Resilienza, Armi, Vittoria", Zelensky ha dichiarato: "Il primo summit, a mio parere, è stato un grande successo per l'Ucraina. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al suo verificarsi. Attualmente, stiamo preparando il secondo summit per la pace e deve avvenire quest'anno. Dobbiamo fare tutto il possibile per rafforzare la base di supporto per il comunicato del primo summit".

06:22 Ucraina: Russia Lancia un Altro Attacco Aereo notturno su KyivLa Russia continua ad attaccare la capitale ucraina durante le ore notturne, secondo i resoconti ucraini. Le unità di difesa aerea sono state nuovamente mobilitate durante le prime ore del mattino per contrastare un altro attacco aereo russo sulla capitale ucraina, secondo il messaggio Telegram dell'amministrazione militare della capitale. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni che sembravano provenire dal dispiegamento di sistemi di difesa aerea.

05:11 Kyiv Rapporta Numerosi Attacchi di Droni in Regioni LontaneDurante la notte, squadroni di droni hanno attaccato diverse regioni ucraine lontane dal fronte, secondo la difesa aerea. Il caos è stato testimoniato a Sumy, Poltava, Kherson, Mykolaiv e nelle vicinanze della capitale Kyiv. Le unità di difesa aerea erano attive nella regione. Non sono state segnalate danni finora.

02:23 Gli Stati Uniti Confermano il loro Impegno con Kyiv - Interesse per la Discussione dell'Offensiva di KurskNonostante l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, gli Stati Uniti rimangono saldi nel loro sostegno a Kyiv. "Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inequivocabilmente confermato che continueremo a sostenere Kyiv e staremo al suo fianco per tutto il tempo necessario", ha dichiarato un rappresentante del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti continueranno ariorizzare la fornitura di attrezzatura militare a Kyiv, ha aggiunto il portavoce. Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha assicurato il suo omologo ucraino, Rustem Umerow, del sostegno continuo degli Stati Uniti durante il loro scambio, e il portavoce ha rivelato che Austin ha acquisito informazioni sulle aspirazioni dell'Ucraina per l'offensiva durante la loro comunicazione.

01:07 La Germania Fornisce un Altro Sistema di Difesa Iris-TLa Germania ha inviato un'altra partita di forniture militari all'Ucraina. Nella pagina di panoramica del Ministero della Difesa, i recenti invii comprendono, tra le altre armi, un terzo sistema di difesa aerea Iris-T SLS. Inoltre, il trasporto includeva migliaia di proiettili d'artiglieria, droni, un Bergepanzer 2 e diverse centinaia di fucili, accompagnati dall'appropriata munizione.

00:20 Zelenskyy: Il Maggior Successo nella Captura di Soldati RussiL'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk ha portato al maggior successo nella cattura di soldati russi dall'inizio della guerra, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Parlando con i diplomatici ucraini, Zelensky ha spiegato che questi soldati sarebbero stati scambiati con gli ucraini catturati in seguito. Finora, gli osservatori stimano che la Russia abbia catturato più ucraini dell'Ucraina che russi.

22:21 Il Comandante Ceceno: Coloro Che Cadono a Kursk Andranno in CieloIl comandante del reggimento ceceno Apti Alaudinov ha esortato i coscritti russi a raggiungere il fronte, secondo il giornale Kyiv Independent. Coloro che perderanno la vita nella regione di Kursk, ha detto, "andranno in cielo".

21:58 Zelenskyy: L'Invasione ha Annullato la Linea Immaginaria della RussiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha menzionato nel giornale Pravda che l'invasione ucraina del territorio russo, che era teoricamente considerata impossibile, era rimasta sotto silenzio. Di recente, un gran numero di nazioni ha messo in guardia che un tale invasione avrebbe potuto violare la linea più critica della Russia. Ora, secondo Zelenskyy, "l'idea della linea critica della Russia sembra essere svanita nelle vicinanze di Sushcha".

21:15 Presidente Ceco: Possibile Ammissione di Ucraina in NATO con Territorio OccupatoIl Presidente ceco Petr Pavel sostiene la possibilità che l'Ucraina possa entrare nella NATO anche se alcune parti del suo territorio rimangono sotto il controllo russo. Egli prevede che l'Ucraina potrebbe negoziare un accordo di pace con la Russia nei prossimi anni, ha dichiarato in un'intervista al sito di notizie "Novinky". Tale accordo potrebbe significare che la Russia mantiene alcune parti del territorio ucraino per un periodo prolungato senza che gli stati democratici debbano riconoscere l'adattamento dei confini. Di conseguenza, questo confine temporaneo potrebbe facilitare l'accettazione dell'Ucraina nella NATO nella regione che amministra in quel momento, secondo Pavel. Allo stesso modo, la Germania ha aderito alla NATO nel 1955 mentre era parzialmente occupata dall'Unione Sovietica.

20:57 Forze Ucraine Si Avvicinano a 12 Chilometri dal Ponte Pontoon RussoLe forze ucraine hanno catturato il paese di Wyschnewka situato nella regione russa di Kursk, come riferito dagli osservatori della guerra. Ciò li porta a 12 chilometri dal ponte pontone sul fiume Seym, che attualmente serve come unica via logistica per l'esercito russo per rifornimenti o ritirata.

20:36 Amministrazione di Pokrovsk Si Aggrappa alla SperanzaL'amministrazione militare della città orientale ucraina di Pokrovsk si trova in una situazione incerta mentre le forze russe avanzano: "Stanno avanzando verso i sobborghi di Pokrovsk. È un segreto di Pulcinella", ha ammesso il capo del dipartimento delle informazioni al "Washington Post". "Forse la situazione cambierà in qualche modo - speriamo che il nemico si fermi da qualche parte vicino a Pokrovsk e le nostre truppe li respingano", ha detto. In caso di cattura di Pokrovsk, sarebbe la più grande area urbana conquistata dai russi dal maggio 2023.

