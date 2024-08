Gioielli rubati restituiti al Volto Verde

Con un audace furto, i criminali rubano gioielli preziosi dalla Camera Verde. Cinque anni dopo, i gioielli sono tornati. Tre pezzi importanti con pietre grandi rimangono ancora scomparsi.

I gioielli rubati dalla Camera Verde Storica di Dresda quasi cinque anni fa e poi restituiti sono tornati nella camera del tesoro di Sassonia. Le Collezioni d'Arte dello Stato Sassone (SKD) li stanno esponendo non restaurati, nelle condizioni in cui i ladri li hanno restituiti a dicembre 2022.

"Siamo entusiasti e molto grati, oggi è un giorno bellissimo per noi", ha detto il Presidente del Consiglio di Sassonia Michael Kretschmer, anche a nome del Ministro della Cultura Barbara Klepsch (entrambi CDU), durante la presentazione. La Direttrice Generale delle SKD Marion Ackermann ha parlato di un "momento particolarmente bello", offrendo al pubblico l'opportunità di esaminarli.

Nello speciale fascio di luce della loro vetrina per gioielli, i pezzi brillano come gli altri che non sono finiti nelle mani dei ladri. Solo un attento esame rivela danni. "Al momento, riteniamo che tutti i pezzi siano restaurabili", ha detto Ackermann. Il concetto per questo viene sviluppato con esperti internazionali. Tuttavia, sono ancora pezzi di prova in procedimenti penali in corso legati al caso che ha fatto anche scalpore a livello internazionale.

Orari di apertura estesi

A partire da mercoledì, i visitatori possono vederli, e a partire da giovedì, gli orari di apertura sono estesi fino alle 20:00. L'accesso alle stanze ricostruite al piano terra del Residenzschloss è possibile solo con biglietti con orario prenotato - le SKD stanno distribuendo 1.000 biglietti gratuiti online a partire da subito.

Il furto d'arte del 25 novembre 2019 viene considerato uno dei più spettacolari in Germania. I colpevoli hanno razziato 21 pezzi unici di gioielli storici in diamanti e rubini, causando danni per oltre un milione di euro. Cinque giovani uomini della clan Remmo sono stati condannati a pene detentive dal tribunale regionale di Dresda a maggio 2023 per furto, nonché per l'incendio di un'auto della fuga nel garage sotterraneo di un edificio residenziale e un distributore di energia.

Alla fine delle procedure di prova, hanno restituito la maggior parte del bottino attraverso i loro avvocati - ma tre pezzi importanti con pietre grandi rimangono ancora scomparsi. Kretschmer e Ackermann sperano che anche loro tornino un giorno e vengano esposti nel loro posto originale.

