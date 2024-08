- Gioielli e statue da 50.000 euro rubati

Sul cimitero di Haßloch (distretto di Bad Dürkheim), ignoti responsabili hanno rubato decorazioni e statue tombali del valore di circa 50.000 euro. Secondo i rapporti di polizia, circa 50 tombe sono state danneggiate o saccheggiate tra la sera di domenica e la mattina di lunedì. Principalmente, sono state rubate ciotole tombali in bronzo o rame, nonché occasionali statue di Gesù e Maria o croci. I responsabili hanno forzato il cancello del solito accessibile terreno - presumibilmente per accedervi con un veicolo.

La polizia esorta i testimoni a farsi avanti se hanno informazioni sul furto di altri articoli, come ciotole tombali in bronzo o rame, statue di Gesù e Maria o croci, dal cimitero. La direzione del cimitero sta valutando l'installazione di telecamere di sicurezza per proteggere in futuro le preziose decorazioni e manufatti tombali.

